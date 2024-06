A Médiaszövetség elítéli Magyar Péter listázó akcióját

Amint arról már beszámoltunk, hosszú dokumentumban gyűjtötte össze az ATV, hány alkalommal foglalkoztak a Tisza Párt alelnökével és hányszor hívták meg vendégként Magyar Pétert. A csatorna azután tette közzé a bizonyítékokat, hogy Magyar Péter sértődötten otthagyta az ATV élő műsorát, amikor Rónai Egon műsorvezető szembesítette azzal az állításával, hogy a csatorna nem szerepeltette. Magyar Péter ugyanis korábban arról panaszkodott, hogy március 28. és május 3. között egyszer sem hívták be élő adásba.

A csatorna közlése szerint viszont az utóbbi hónapokban legalább tizennyolc alkalommal keresték, és a Magyar Péter által sérelmezett időszakban is három megkeresést kapott a politikus.

Az ATV telefonon és SMS-ben is próbálta elérni, hogy menjen be az Egyenes beszédbe vagy a csatorna Start című műsorába, de a sok megkeresésre nem reagált. A közlés szerint emellett Magyar Péter hét alkalommal szerepelt a csatorna élő adásában március 13. óta: az Egyenes beszédben a mostani adás előtt kétszer is volt, május 31-én és június 7-én este, másfél nappal a választás előtt. A csatorna arra is kitért, hogy április 20. óta minden híradójukban foglalkoztak Magyar Péterrel vagy a Tisza Párttal.