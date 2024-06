Banánfa virágzik egy magyar kertben

Magyarországon nagyon kevés helyen található csodát lehet látni a dadi mezőgazdaságban, egy állatokkal foglalkozó gazdálkodó előkertjében, aki hét évvel ezelőtt banántermesztésre adta a fejét – írja a Komárom-Esztergom vármegyei hírportál. A banánfa mellett japán fűzfával, selyemakáccal, illetve tulipánokkal is lehet találkozni. Utóbbira nagyon büszke tulajdonosa, úgy vélekedik róla, hogy még a híres Kőröshegyi levendulásban sem ilyen szépek a tulipánok, mint a vármegyében.

– Az egyik munkatársam megkérdezte, hogy szükségem van-e banánfára, merthogy az édesanyjának van egy csomó. Erre a váratlan kérdésre pedig azt válaszoltam, hogy dehogynem, tegyünk egy próbát, akkor megpróbálom a banántermesztést. Az imént említett hölgy mindig Németországból hoz sarjakat, amelyekből rengeteget eladtam már. Így kezdődött minden – idézte fel a termesztő.

Nem csak banán terem a dadi előkertben

Az utcafronton található előkert rengeteg különböző növénytől és virágtól pompázik. A gazdálkodó elmondása szerint mindent egyedül csinál a kertben, néhány éve már kirepült a szülői házból és Oroszlányban él, de munka előtt igyekszik minden reggel meglocsolni a növényeket, valamint megnézni, mekkorát nőttek, illetve fejlődtek a banánjai.

Kertész akartam lenni, csak nem vettek fel, így aztán saját magamtól elkezdtem csinálni. A szomszédoknak, illetve a helyi önkormányzatnak eleinte nem tetszett, hogy a közterületnek számító előkertünkkel ilyen mértékben foglalkozunk, de később aztán megbékéltek a helyzettel. Többen jönnek a faluból, illetve a környékről megcsodálni a banánjaimat, képeket készítenek róluk. A kis banánok már ott lógnak a fákon

– mesélte izgatottan a büszke hobbikertész.

A dadi banánfa (Fotó: KEMMA/Zetovics Márió)

A természet nagyságrendileg egy hónappal előrébb jár, az átlagosnál melegebb tavaszi és kora nyári idő miatt, hiszen a szomszéd utcában tavaly virágzott banánfa csak ősszel kezdett el virágozni, amelynek termése már a hideg éjszakák miatt nem tudott beérni. Az ezekben a napokban virágzó mintegy négy-öt méter magas nagyobb banánfa éppen hároméves, a másik kettő pedig fiatalabb, olyan kétesztendős lehet.

A mérsékelt éghajlat miatt kevés banánfa van Magyarországon

Mivel a banánfa esetében trópusi növényekről beszélünk, ezért nagy odafigyelést igényelnek, különösen a hűvösebb hónapokban. A Közép-Kelet-Európában meglévő klíma nem igazán kedvez a banánhoz hasonló trópusi növényeknek, ám nagyon úgy tűnik, hogy a mintegy ezer lakosú Dad levegője kivételes.

A legtöbb banánfára jellemző, hogy meleg éghajlaton nő a legjobban, de vannak közöttük olyan fajták, melyek egy fokkal hidegebb környezetben, például a Magyarországra jellemző mérsékelt éghajlatunkon is otthonosan érzik magukat.

A banánfa nagyon szereti a napsütötte órákat, mindemellett napi szinten igényli a locsolást is.

Az még nem ismert, hogy a termés ehető lesz-e, mindenesetre már az a világ egyik legnagyobb csodája, hogy a dadi banánfa idén kivirágzott. De nemcsak a banánvirágzáskor érdemes ellátogatni Dadra, hanem télen is, hiszen a ház, illetve előkertje az adventi időszakban teljes karácsonyi fény- és díszárban pompázik, melynek még a legforróbb nyári napokon is van nyoma, hiszen az egyik fényfüzér júniusban is ott feszített a banánfák fölött.