Eddig sem volt olcsó a csoki, de még ennél is sokkal drágább lesz

Eddig soha nem tapasztalt mértékben, a négyszeresére emelkedett egy év alatt a kakaó világpiaci ára. Míg az elmúlt években stabilan 3000 dollár körül mozgott a világ legnagyobb árupiacain a csokoládé legfontosabb alapanyaga, addig idén áprilisban már a 12 ezer dollárt is elérte az árfolyam. Nem csak a rekordmértékű áremelkedés borzolja a piaci szereplők kedélyét, hanem a nagy kilengések is: a 12 ezer dolláros rekordár után röviddel 9000 dollárra csökkent az árfolyam, majd ismét emelkedett.

A Mandiner szerint a hullámvasútra került kakaópiac elsősorban a klímaváltozás számlájára írható, és a termelők alulfinanszírozottsága is oda vezetett, hogy a fogyasztóknak hamarosan jóval többet kell fizetniük kedvenc csokoládéjukért.

A világ kakaótermésének 70 százalékát két meglehetősen szegény és instabil nyugat-afrikai ország, Ghána és Elefántcsontpart adja. A kakaóültetvényeket kisgazdálkodók művelik, akik elképzelhetetlen szegénységben élnek. Gyakori az erdőirtás és a gyermekek dolgoztatása az ültetvényeken.

A több évtizedes kakaóültetvények elöregedtek, nem ellenállók a klímaváltozás hatásainak, ráadásul egyre gyorsabban terjed a kakaóbabot támadó vírusos betegség. Emiatt a hozamok a korábbi hektáronként 1,3 tonnáról idén visszaestek 500-600 kilogrammra.

Az ültetvények modernizálására még sosem került sor, és a gazdálkodóknak önerejükből esélyük sincs a létfontosságú beruházásokra. A korábban nem tapasztalt árrobbanás és a kiszámíthatatlanság oka tehát elsősorban a kínálat jelentős hiánya.

A szűkös készletekre pedig lecsaptak a spekulánsok és a kereskedők is, előbbiek érdemben hozzájárultak a rekordmértékű áremelkedéshez, míg utóbbiak minél nagyobb készleteket próbálnak felhalmozni, mivel a kakaószezon végére súlyos kakaóbabhiány várható – írja a Financial Times. A kínálat olyan szűkös, hogy Ghána és Elefántcsontpart a már leszerződött kakaómennyiséget sem tudja előteremteni, a hiányzó mennyiség összértéke eléri a 600 millió dollárt.

A kakaóvidékeken ugyanakkor egyáltalán nem dolgozzák fel a növény termését, a kakaóbabot a kereskedők felvásárolják a kistermelőktől, majd értékesítik a világ legnagyobb csokoládégyárainak Európában és Észak-Amerikában.

Mivel nem lehet tudni, hogy a gyártók és a kereskedők milyen új szerződéseket kötnek a következő hónapokban, és elsősorban az összetevők és a csokoládétípusok megváltoztatásával próbálják jelenleg kezelni a kínálati hiányt, ezért egyelőre nehéz megbecsülni, a fogyasztóknak mekkora drágulással kell szembenézniük.

Az már biztosra vehető, hogy a következő hónapokban – ha nem is hirtelen, de – meredek emelkedésnek indul a csokoládé fogyasztói ára. A folyamat már el is kezdődött. Az is garantálható, hogy a vásárlóknak nem kell 300 százalékkal magasabb összeget hagyniuk a kasszáknál, de egyes óvatos becslések nem zárják ki, hogy jövőre akár a mai ár dupláját is elkérik az üzletek a csokoládéért.