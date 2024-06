Elindult a Pannónia ösztöndíjprogram

A mentorhálózat szerepe

A főigazgató arról is szólt, hogy megkezdték a köznevelési szektor számára kísérleti projektként egy mentorhálózat kialakítását, ahol nyolc tapasztalt közoktatási szakember dolgozik mentorként. Kiemelte, hogy az Erasmus+ nem csak a nagyvárosi elitiskoláknak szól, ezért a TKA arra törekszik, hogy elvigye a program hírét Magyarország minden régiójába, beleértve a hátrányos helyzetű környékeket is.

– Azt tekintjük sikernek, ha jobb minőségű, illetve az országból mindenfelől, és sokkal több intézményből bejövő pályázat fog érkezni hozzánk.

Előbb-utóbb meg lehet tanulni jó minőségű pályázatot írni és ezáltal támogatást kapni. Alapvető célunk, hogy minél több fiatalnak jusson nemzetközi mobilitási lehetőség – fogalmazott a TKA vezetője.

Bodrogi Richárd kitért arra is, hogy a TKA égisze alatt működik a Nemzeti Europass Központ, melynek feladata az Europass mobilitási igazolványok kiállítása annak érdekében, hogy strukturált és átlátható módon lehessen bemutatni a mobilitások során elsajátított készségeket. Mindezek mellett tájékoztatást és segítséget nyújt az európai mikrotanúsítványok kiadásában is.

– Mivel kinyílt az oktatás világa, már nemcsak a formális keretek között megszerzett végzettség vagy képesítés számít, hanem előtérbe kerülnek a nemformális képzések is.

Ebben rejlik a mikrotanúsítványok legfőbb előnye: megismerhetővé teszi ezt a tudást. Ha valaki részt vesz egy két-három hetes külföldi mobilitáson, akkor lényeges, hogy ezt el lehessen ismerni – világított rá.

A TKA a Szegedi Tudományegyetemmel közösen szervez ifjúságszakmai nyári egyetemet is, több ifjúsági szervezet, köztük a Nemzeti Ifjúsági Tanács bevonásával. A közalapítvány további képzések szervezésében együttműködik különböző nemzeti irodákkal, ahová ifjúsággal foglalkozó szakembereket küldenek. – Ők olyan Europass mobilitási igazolvánnyal, valamint Youthpass dokumentummal hivatalos formátumban is igazolható informális képzéseken vesznek részt, melyek a szakemberek életéhez és előmeneteléhez nagyon sokat tudnak hozzátenni. Számos módszertant sajátítanak el, amelyek megkönnyítik az ifjúságsegítő munkájuk elvégzését a kistelepüléseken. Nagyon aktívak vagyunk ezen a területen is – mondta Bodrogi Richárd.