Magyar Péter: a buli, a pénz és az agresszió

A feleségétől elvált és új barátnőjével is szakító Magyar Péter legutóbb egy elit szórakozóhelyen, erősen ittas állapotban zaklatott fiatal nőket. Mindez nem sokkal azelőtt történt, hogy a Tisza Párt alelnöke átvette az európai parlamenti mandátumát. A politikus tehát nem sokáig tudta leplezni valódi karakterét, amelynek egyik fő jellemzője az agresszivitás.

A Ripost korábbi cikke szerint több szemtanú is arról számolt be, hogy

a Tisza Párt alelnöke péntek hajnalban nagy mennyiségű szeszes ital elfogyasztása után órákon át folyamatosan agresszíven, garázda módon viselkedett egy budapesti klubban.

Magyar belekötött azokba is, akik telefonnal próbálták rögzíteni a botrányos viselkedését.

Magyar egyebek mellett nőknek tett szexuális ajánlatot, a földön csúszott-mászott, aminek a vége az lett, hogy a biztonsági őrök kivezették a helyről. Több szemtanú egybehangzó állítása szerint Magyar a többi vendéggel is kötekedni kezdett. A helyiségben tartózkodó nőket pedig állítólag „visszautasíthatatlan” ajánlatokkal bombázta, amiért konfliktusba került a kiszemeltek férfipartnereivel.

A történtekről a jelenlévők több videófelvételt is készítettek, miközben Magyar velük is kötözködött. A Mandiner is nyilvánosságra hozott egy videót, amelyen az látszik, ahogy Magyar Péter egy igencsak fiatal lány lábai között kúszik át.

Egyes tanúk szerint az egyre ittasabb és egyre inkább kötekedő Magyar Péter erőszakos udvarlása már a saját testőreinek is kellemetlenné vált, ezért igyekeztek felvinni a politikust a szórakozóhely VIP páholyába, amelyet biztonságosabbnak gondoltak, de Magyar állítólag a saját embereire sem hallgatott.

A Ripost szerint Magyar Péter azzal is fenyegetőzött, hogy a kapcsolatai révén „bármikor el tudja intézni”, hogy bezáratja a szórakozóhelyet. A szemtanúk szerint Magyar később egy üveg sört is szétlocsolt, majd saját magát is leöntötte. Ezután lépett oda valakihez, aki mindezt a telefonjával akarta rögzíteni, és a politikus kicsavarta azt a kezéből. A telefont aztán eltette és nem is adta vissza. Az alelnök egyik szóváltása tettlegességgel végződött, s több vendég volt a tanúja annak, hogy Magyar megütötte egyiküket. A biztonsági őrök állítólag ezután szólították fel a távozásra, de Magyar nem engedelmeskedett a felszólításnak, ezért kivitték a szórakozóhelyről.

Az Indexnek két szemtanú arról számolt be, hogy a balhé a szórakozóhely előtt is folytatódott. Szavaik szerint Magyar egyebek mellett azt kiabálta, hogy „ez fenn lesz a neten”. A portál információi szerint Magyar Péter a Dunába hajította azt a telefont, amelyet még bent vett el az egyik vendégtől. Az eset után Magyar a biztonságiakkal is dulakodott.

Az Origó szerint a belvárosi klubról azt érdemes tudni, hogy rendkívül népszerű, akár egymillió forintot is el lehet ott költeni. A legdrágább whiskyből egy üveg (hét deci) 275 ezer forintba kerül, tehát egy feles nagyjából húszezer forint körül van. A szórakozóhelyen 150–250 ezer forintért lehet egy üveg pezsgőt vásárolni. Magyar Péter szemtanúk szerint a sör mellett ezekből is fogyaszthatott. A klubban 75 és 100 ezer forintért is lehet egy üveg vodkát venni, míg egy üveg tequila 220 ezer forintba kerül.

Az eset miatt a Központi Nyomozó Főügyészség folytat eljárást. Mint köztudott, Magyar Pétert, miután korábbi állításával ellentétben úgy döntött, hogy mégis beül az Európai Parlamentbe, mentelmi jog illeti meg.