Napokon belül tetőzik a kánikula

Túlnyomóan napos időre számíthatunk kevés fátyol- és gomolyfelhővel, illetve kisebb koncentrációban szaharai por is lesz felettünk – olvasható a Hungaromet.hu előrejelzésében.

Ma egy gyenge hidegfront hatására minimálisan mérséklődik a meleg, az északnyugati és északkeleti megyékben 25 fok alatt marad a napi középhőmérséklet, másutt jellemzően 25 fok körül vagy afelett, ezen belül a déli tájakon 27 fok környékén alakul.

A megfigyelések szerint ilyenkor a szív- és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek – írja a Köpönyeg.hu