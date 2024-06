Orbán Viktor: Ahová a háború beteszi a lábát, ott nincs menekvés + videó

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, szombaton tartották a tizedik békemenetet, amelyen több százezer ember gyűlt össze. A rendezvény óriási visszhangot keltett külföldön is, az Egyesült Államoktól Oroszországig mindenütt Orbán Viktor szavait idézte a sajtó.

A kormányfő feltöltötte a közösségi oldalára beszédének egy részét, melyben leszögezi: – A háború öl. Valaki fegyverrel a kézben hal meg, valaki menekülés közben, valaki bombázásban, valaki az ellenség börtönében, valaki járványban, valaki éhen hal, van, akit megkínoznak, van, akit megerőszakolnak, van, akit elvisznek rabszolgának. Számolatlanul sorakozó sírok, fiaikért zokogó anyák, férjeiket sirató nők, megannyi odaveszett élet. – tette hozzá, majd aláhúzta:

Egy dolgot tudunk, ahová a háború beteszi a lábát, ott nincs menekvés, a háború utolér. Nem tudsz kitérni, nem tudsz elbújni előle.

A miniszterelnök leszögezte: a háború egyetlen ellenszere a béke. – Kimaradni a háborúból, és a béke szigeteként megőrizni Magyarországot. Ez a mi küldetésünk. Csak a béke, csak a Fidesz! – jelentette ki a kormányfő.