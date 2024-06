Tüntetett Karácsony Gergely, újonnan kiírt szavazást követel

Elkezdődött Karácsony Gergely a Nemzeti Választási Bizottság székháza elé szervezett tüntetése. A résztvevők néhány százan gyűltek össze, jelen voltak a DK-s polgármesterek, például Niedermüller a VII.kerületből, Cserdiné Németh Angéla a XV. kerület polgármestere, de Gyurcsány felesége is megjelent a tömegben. Végül egy kis késéssel megérkezett a főpolgármester is, aki beszéde elején hangoztatta, hogy azért vannak az Nemzeti Választási Iroda (NVI) székháza előtt ma este, mert szeretik Budapestet, Magyarországot és a demokráciát, emellett ragaszkodnak a szabadsághoz. A főpolgármester hosszasan szidta a kormányt, majd azt kezdte ecsetelni, hogy Szentkirályi Alexandra és Vitézy Dávid átverték a szavazókat.

– Egyféleképpen lehet tiszta vizet önteni a pohárba és egyféleképpen megnyugtatóan lezárni ezt a folyamatot, azt, ami arról szól, hogy Budapest folytatja-e a jövő építését, vagy visszafordul a múltba. Azt a kérdést, hogy az emberek hatalma érvényesül, vagy pedig a hatalom embereit küldik ide, ezt a kérdést egyféleképpen lehet megválaszolni: tisztességes, újonnan kiírt szavazással – hangoztatta.

Közösségi oldalán a baloldali főpolgármester azt állította, a szavazatok újraszámolása után is megnyerte a választást, azonban hozzátette: „arról kapok híreket, hogy a Nemzeti Választási Bizottság fideszes többsége olyan jogászkodásra kezdett, amivel megpróbálják átfordítani az eredményt. Most akarják elcsalni a választást.” Megismételte, hogy várja híveit a Nemzeti Választási Bizottság székháza elé, az Alkotmány utcába.

Mint arról lapunk is beszámolt, Vitézy Dávid kezdeményezésére a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) újraszámolta a főpolgármester-választáson leadott érvénytelen szavazatokat. Karácsony Gergely először csak közösségi oldalán adott hangot nemtetszésének, majd csütörtökön egy sajtótájékoztatót hívott össze az NVB alkotmány utcai épülete elé. Hangoztatta, szerinte Szentkirályi Alexandra megtévesztette, Vitézy Dávid pedig egyenesen átverte a budapesti szavazókat. Az érvénytelenített szavazatok újraszámolásával kapcsolatban Karácsony szerint semmilyen jogállamisági elv nem valósul meg aki a szavazás megismétlését kezdeményezi, függetlenül a mai újraszámlálás eredményétől.

Az újraszámlálás annak fényében teljesen érthető volt, hogy még soha ennyi érvénytelen szavazatot nem adtak le Budapesten az önkormányzati választáson mint vasárnap. A hivatalos adatok szerint összesen 24 592 ilyen szavazólapot számoltak össze, ez a 2019-es mennyiségnek csaknem a háromszorosa. A 2019-es választásokon 8388 érvénytelen szavazatot adtak le a választópolgárok, és csaknem 10 százalékkal kevesebben jelentek meg az urnáknál, mint most vasárnap. A mostaninál jóval csekélyebb volt a leadott érvénytelen szavazatok aránya 2014-ben is, akkor mindössze 11 563 érvénytelen szavazólapot vettek nyilvántartásba.

Ennél is beszédesebb adatokkal szolgál a 2010-es eredmény. Akkor az érvénytelenül leadott szavazatok száma mindösszesen 7796 volt, ami a legalacsonyabb a főpolgármester-választások történetében. Ezzel szemben 2006-ban jóval több, 10 579 érvénytelen szavazatot adtak le, ami így is harmada a most vasárnapi adatnak.