Van, ahol már az egész partot ellepte az áradó Duna + videó, fotók és galéria

A Dunaújvárosi Hírportál azt írta, hogy veszélyekre hívta fel a figyelmet a rácalmási Jankovich-kúria Rendezvény és Turisztikai Központ is. Arra kérik a kirándulókat, túrázókat, horgászokat, hogy a következő napokban fokozott figyelemmel keressék fel a Rácalmási Nagy-Szigetet. A Duna jelentős és gyors áradása miatt a Bürü-híd már víz alatt van, a hídról levezető utat is hamarosan ellepi a Duna.

Jankovich-kúria (Forrás: Facebook)

A kedvelt komáromi fürdőzőhelyen még a padokat is elérte a Duna – mutatott rá a Komárom-Esztergom Vármegyei Hírportál. Mint írták, a strandot megközelíteni sem egyszerű, néhol térdig érő vízre is kell számítania annak, aki ebben az irányban gyalog közlekedne. A fürdőhelyhez tartozó parkolót is teljesen ellepte a víz.

Gemenc (Forrás: Facebook)

A túraútvonalak egy része is járhatatlan a dunai árhullám miatt, várhatóan víz alá kerül a Gemenci erdő jelentős része. Ezért a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság és a Gemenc Zrt. rendelkezései alapján a Gemenci erdő egész területén tilos a csoportos és egyéni vízitúrák indítása. A Bács-Kiskun Vármegyei Hírportál szerint a vadállomány még nincs veszélyben, de a szakemberek megkezdték a vadmentő dombok takarmánnyal való feltöltését.