Véget ér a kánikula? Mutatjuk milyen időjárásra számíthatunk ma

Az éjszaka folyamán is sok helyen esett csapadék országszerte, és napközben is többfelé várható zápor, zivatar, majd délután a csapadéktevékenység súlypontja az ország keleti felére húzódik át. Arrafelé több hullámban valószínűek záporok, zivatarok, sőt heves (szupercellás) zivatarok is kialakulhatnak, amelyeket felhőszakadás, nagyobb méretű jég, valamint viharos, erősen viharos széllökések kísérhetnek.