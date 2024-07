Évek óta masszívan veszteséges a Magyar Narancs kiadója

Az Opten szerint Bojtár tulajdonostársai még a Magyar Narancsnál Koller Gitta, Barotányi Zoltán és a New Yorki-i székhelyű, Soros által pénzelt Media Development Investment Fund Inc. Utóbbi cég a 444 működtetésében is részt vesz.

A Magyarnarancs.hu Lapkiadó Kft. osztalékaiból aligha fognak jelentős vagyonra szert tenni a közeljövőben, a profitábilis működés ugyanis távoli álomnak tűnik a cég számára. A mérlegre pillantva leginkább az tűnik szembe, hogy immár második éve haladja meg a cég saját tőkéje a 30 millió forintot – a negatív tartományban. Valószínűleg ennek kezelését hivatott szolgálni a lekötött tartalék 35,6 milliós emelése, amely által immár 193,8 millió forintot tüntettek fel ezen a soron.

Az eredménytartalék ugyanakkor rohamosan csökken, az elmúlt két évben összesen 80 milliós veszteséget termelt a kiadó, így az eredménytartalék negyedmilliárdos mínuszt mutat.