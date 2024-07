Ismét kétmilliárd forintnál is többet vehetett ki médiacégéből Soros György magyar partnere

Bár egyéb bevételekből is 76 millió forint folyt be a céghez, a bukott kampányévhez képest 83,5 százalékkal kevesebb ilyen típusú forrásra támaszkodhatott a baloldali lap kiadója 2023-ban. A Central Médiacsoport mérlegében hétmillióról 150 millióra nőtt az „ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok” soron szereplő összeg, ingatlanvásárlásra is sort keríthetett tehát a cég az elmúlt évben.