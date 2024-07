Itt az újabb biztató adat: tanítónak is rengetegen jelentkeztek

Több mint tízéves rekordot döntött a tanító szakra bejutott felvételizők száma az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán – adta hírül lapunknak eljuttatott közleményében az intézmény. Az elsősorban pedagógusokat és segítő szakembereket képző főiskola különböző alap- és mesterszakjain minden várakozást felülmúlva a tavalyinál is több elsőéves hallgató kezdheti meg tanulmányait.

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, szerda este nyolckor nyilvánosságra hozták a 2024-es felsőoktatási felvételi ponthatárait – összesen 121 ezren tudták meg, melyik egyetemen, főiskolán és melyik szakon kezdhetik meg tanulmányaikat idén szeptemberben. A többek között pedagógusokat és segítő szakembereket képző, a váci mellett ma már budapesti campusszal is rendelkező Apor Vilmos Katolikus Főiskolán a tavalyi után újabb csúcsot döntött a felvett hallgatók száma: míg a 2023-as általános felvételi eljárásban 331, idén (a hitéleti szakok nélkül) 395 jelentkező került be a képzésekre.

A tanító szakon több mint tízéves rekord dőlt meg – mind az első helyes jelentkezők, mind a felvettek száma jócskán meghaladta az elmúlt évek átlagát.

– emelték ki.

A közlemény szerint összesen 316 jelentkezés érkezett a BA-képzésre, 90 felvételiző pedig jelentkezési listája első helyére sorolta a szakot. A felvételizők közül összesen 72 leendő tanító kezdheti meg tanulmányait ősszel nappali és levelező tagozaton, de sokan választották a főiskola óvodapedagógus, csecsemő- és kisgyermeknevelő, valamint szociálpedagógia szakját is.

Arról, hogy mennyien jelentkeztek összességében pedagógusképzésre ma reggel már az innovációs és technológiai miniszter is beszélt: