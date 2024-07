Tigrisek rejtőznek a Balaton mélyén, ha hinni lehet a legendának

Az elmúlt évtizedekben többször fel-felröppent, hogy Zamárdi vagy Tihany közelében a második világháború leghíresebb német nehézpáncélosai, a Tigrisek közül három is a Balaton iszapjában rejtőzik. Tény, hogy a Tigriseket 1944 őszétől 1945 április elejéig az elhúzódó magyarországi harcokban is bevetették. Hitler utolsó nagy offenzív kísérlete, az 1945. március 6-án elindított Tavaszi ébredés hadművelet idején pedig a Balaton térségében heves páncélos-összecsapások voltak. Szintén tény, hogy a magyar tenger mélyén még most is legalább tucatnyi második világháborús roncs vár arra, hogy felfedezzék – írja az Origó.

A legnépszerűbb és szájhagyomány útján terjedő régi történet szerint 1945 márciusában Zamárdi térségében három Tigris nehézpáncélos kísérelte meg az átkelést a befagyott Balaton jegén, de alighogy eltávolodtak a parttól, a jég beszakadt alattuk. Egy másik verzió szerint azonban Tihany közelében süllyedtek a mélybe. Itt nem a jég, hanem a kifogyó üzemanyag okozta a Tigrisek vesztét. A visszavonuló németek nem akarták, hogy az ellenség kezére kerüljenek a csúcstechnikának számító páncélosok, amelyeket már nem tudtak elvinni, és inkább elsüllyesztették őket.