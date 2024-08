A baloldal eszköze az agresszivitás

Csakhogy a NAV nyomozása során az ellenzéki Szabó Tímeával, Gurmai Zitával és Szél Bernadett-tel egyetemben Donáth Anna is akadályozta a hatóságok munkáját. Az ügyészség most csoportosan elkövetett, hivatalos személy elleni erőszak vádjával idézte be a Momentum politikusát. Donáthot eddig védte a mentelmi joga, azonban a csúfos európai parlamenti választás után elvesztette a mandátumát.

Elítélt momentumosok

A Momentum politikusa a közösségi oldalán kelt ki az ellen, hogy számon kérik a törvények miatt. Arról értekezett, hogy szerinte ez csak politikai bosszú és megfélemlítés. Eközben saját maga ismerte el, hogy valóban a testükkel akadályozták a hatóság embereinek munkáját, vagyis a nyomozást. A politikust akár kettőtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel is sújthatják a vádak miatt.

Azonban Donáth esetén kívül is találni példát erőszakos cselekedetre a Momentum politikusai között. Még 2018-ban Fekete-Győr András, a párt akkori elnöke pirotechnikai eszközt dobott a túlóratörvény elleni egyik tüntetésen a rendőrök közé. Az akcióban részt vett Szarvas Koppány Bendegúz, a párt egy másik politikusa is.

Idén a bíróság másodfokon egy év börtönbüntetésre ítélte Fekete-Győr Andrást, de a büntetést a bíróság két év próbaidőre felfüggesztette, míg Szarvas Koppány Bendegúz esetében maradt a felfüggesztett szabadságvesztés.

Az esettel kapcsolatban Szarvas Koppány Bendegúz azt mondta, hogy nem ártott senkinek, és ilyen a szándékában sem állt. Fekete-Győr András szerint csak a véleménynyilvánítás szabadságával élt, amikor részt vett a tüntetésen. Az ítélet nem jogerős, Fekete-Győr András a védőjével együtt már fellebbezett a döntés ellen, így az ítélőtáblán folytatódik az ügy.

Fenyegetőző Magyar Péter

Alig néhány hónapja tűnt fel a politikában Magyar Péter és a Tisza Párt, ám már így is több botrányos eset fűződik hozzájuk. Néhány hete Magyar Péter az Ötkert nevű szórakozóhelyen egy őt videózó férfi telefonját elvette, majd a Dunába dobta. Magyar Péter erősen ittas volt, fiatalkorú lányokkal táncolt, erről több videófelvétel is készült.