Az elmúlt napok az autóknak is izzasztóak voltak

A mostani meleg az emberek tűrőképességét is próbára teszi. Azonban egyes járműveken is kifogott az elmúlt napok forrósága. Tegnap óta két autó és egy kisbusz is lángba borult.

Kigyulladt és teljes terjedelmében kiégett egy személyautó hétfőn Alibánfa térségében, a 7328-as út 37-es kilométerénél. A zalaegerszegi hivatásos tűzoltók két vízsugárral sikeresen eloltották a lángokat. Az oltás utómunkálatai mellett az érintett útszakaszon irányítás mellett, félpályán haladt csak a forgalom – írja a Zaol.

Fotó: ZAOL/Máté Milán

Kedden délelőtt is kigyulladt egy személyautó Szolnokon, a Berzsenyi Dániel utcában, az Ifjúság utcánál. A vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság úgy tudja, hogy az autó motorterében keletkezett a tűz. A járműből előtörő lángok nem veszélyeztették az autó körüli környezetet. A város hivatásos tűzoltói két vízsugárral sikeresen eloltották a lángokat – írja a Szoljon.