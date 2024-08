Hatalmasat kaszált tavaly Donáth Anna volt munkáltatója

Több mint százmillió forinttal, 237,9 millióról 343,9 millió forintra növelte bevételeit 2023-ban a Menedék – Migránsokat Segítő Egyesület, amelynek korábban a Momentum bukott elnöke, Donáth Anna is dolgozott.

A szervezetet a Magyar Narancs által a „szociológia fenegyerekének” nevezett Örkény Antal vezeti. Életrajza – akárcsak a nyilatkozatai – figyelemreméltó: az MTA doktora, professor emeritus az ELTE TáTK-on, nem mellesleg a CEU vendégoktatója. A neve már a Soros Alapítvány 1988-as évkönyvében is szerepelt, de feltűnik például az 1995-ös támogatottak körében is.

Örkény az elmúlt években rendszeresen hangot adott kormánykritikus véleményének, de a bírálatból jutott a magyar embereknek is.

A 2015-ös migrációs válság idején azzal vádolta a kormányt, hogy „gyűlöletkampányt” folytat, amit „tragédiának” nevezett, és azt hangoztatta, hogy nincs „önkontroll a magyar társadalomban… Ehelyett teljes zavar van az emberekben”. Kijelentette továbbá, hogy „Az állam a jelenlegi menekültpolitikájával tudatosan megzavarja a köznyugalmat, és hergeli az ördögöt, ami benne van mindnyájunkban.”

Később a koronavírus kezelésével is elégedetlen volt. 2021-ben a közegészségügyi korlátozások kapcsán többek között azt mondta: „a magyar társadalomnak fel kell ismernie, hogy a kormány politikai haszonszerzésből átlépett bizonyos gazdasági és magánéleti határokat”.

Valamint kritizálta a „homofóbtörvényt”, a világ élvonalába tartozó kínai Fudan Egyetem Magyarországra csábításának gondolatát, és azon kesergett, hogy a Cpvid alatt „az egyéni bezárkózáson kívül az országok is láthatóan elindultak egy zárt, nemzetállami irányba”.