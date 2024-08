Jachtok, Riviéra, tengeri lovaglás, töltött angolna: nem Magyar Péter az első luxusbaloldali politikus

Bár Magyar Péter nem túl régóta van jelen a magyar politikai palettán, bulijaival és botrányaival színre lépése óta számos alkalommal került a médiafigyelem középpontjába.

Az elmúlt hetekben nemcsak a Szigeten, de az EFOTT-on, a Lockban és az Ötkertben is luxusbulikat tartott.

Nők, agresszió, ital, Magyar Péter

A Tisza Párt arca, Magyar Péter – mint ahogyan arról lapunk is beszámolt – a Sziget Fesztivál VIP-részében bulizott a barátaival a múlt héten, jégbe hűtött pezsgővel és külön asztalnál hallgatta a Sziget aznapi fellépőit. A pártvezér ügyelt rá, hogy a bulija ne derüljön ki:

követői előtt nem büszkélkedett el azzal, hogy a Sziget VIP-részének vendége volt, a 24.hu fotói buktatták le.

A költségek a Metropol számításai szerint több százezer forintra rúghattak, hiszen a nagyjából 78 ezer forintos jegyből Magyar Péter nemcsak magának, hanem a barátainak is szerzett. Másfél héttel korábban, augusztus másodikán a budapesti alvilághoz köthető luxus-szórakozóhelyen, a budai Lockban tartott Magyar „privát Tisza-partit”. Az előzetesen meghirdetett partira csak azok léphettek be, akik regisztráltak, de ők is csak a borsos „támogatói” díj megfizetése után. Egy kiszivárgott videó tanúsága szerint a pártelnök ezen a bulin is kihasználta az ismerkedési lehetőségeket, és látványos, beizzított tánccal igyekezett közelebb kerülni egy hölgyhöz.

A hely egyébként évek óta híres és hírhedt a pesti éjszakában. Korábban a szervezett bűnözés egyik vezéralakja, az alvilágban csak „diszkópápaként” emlegetett Vizoviczki László volt a hely tulajdonosa, akit 2020-ban jogerősen hét és fél év fegyházbüntetésre ítélt a bíróság. Magyar Péter a választások után, július elején az Ötkert nevű szórakozóhelyre ment bulizni, ahol a hírek szerint több kiskorú lánynak tett ajánlatot. Egy videón még az is látható, ahogyan a politikus egy fiatal lány lába között átbújik. Magyar Péter még a szórakozóhelyen elvette egy férfi telefonját, aki videózta őt, majd azt a Dunába hajította, miután a biztonsági emberek kidobták az Ötkertből. Később egy buszmegállóban is videóra vették, ahogyan foltos nadrágban tántorgott az éjszakában.

Mandulával töltött angolna, Riviéra

Nem példa nélküliek azonban az urizáláshoz köthető botrányok a hazai baloldal életében. A söjtöri ebéd néven elhíresült ügy például a Medgyessy-kormány által 2003. október 18-án, a Zala megyei Söjtörön, Deák Ferenc születésének 200. évfordulója alkalmából tartott kihelyezett kormányüléssel kapcsolatban robbant ki. A kormány tagjai és a meghívottak számára a budapesti Mágnáskert étteremből szállították a felszolgált ebédet. A program több millió forintba került. Az ebéd az alábbi fogásokból állt:

mandulával töltött angolna,

pácolt fogasfilé és fokhagymás parajjal tekert harcsa,

erdei gombaleves kakukkfüves vadhúsgombóccal,

házias borjúsült pirított borjúmájjal,

rigójancsi,

gesztenyekupola,

diós holdacska.

Az illetékesek azzal védekeztek, hogy a rendelésre azért volt szükség, mert Söjtörön nem volt a száz vendég ellátását biztosítani tudó étterem. A Magyar Hírlap megkeresésére azonban több környékbeli vendéglő is közölte: szívesen elvállalta volna a rendezvény lebonyolítását.

Érdemes felidézni azt is, hogy az MSZP-s érában több tíz millió forintot emésztettek fel a Honvédelmi Minisztérium (HM) kasszájából a szocialista politikusok egzotikus kiküldetései. Vadai Ágnes, a HM akkori parlamenti államtitkára, a DK jelenlegi országgyűlési képviselője egy év alatt közel tizenöt hivatalos útra utazott el a szaktárca pénzén. A célállomások között olyan helyszínek is szerepeltek, mint a francia Riviérára, Monacó, a napfényes Görögország vagy Spanyolország.

Jacht, luxusvillák, luxusóra

Három évvel ezelőtt alig egy napig volt elérhető az Instagramon Karácsony Gergely helyettesének, a szocialista Tüttő Katának az a nyaralási videója, amely túlzás nélkül letarolta a világhálót. A baloldali politikus egy görög szigeten, Zakynthoson nyaralt.

Az ominózus videón épp a tengerből emelkedik ki, nem is akárhogyan, hanem lóháton, előbb a ló felett úszva, majd a parthoz kiérve a nyeregben. A Ripost akkor felkeresett egy görög utakkal foglalkozó utazási irodát, ahol kiderült: több százezer forintot kértek egy ilyen, néhány órás lovaglóprogramért.

Két évvel ezelőtt a Metropol írta meg, hogy Karácsony Gergely embere, Korányi Dávid New York egyik legelegánsabb negyedében, egy luxus-felhőkarcolóban lakik, egy olyan penthouse lakásban, amelynek a bérleti díja minimum havi 6100 dollár, azaz átszámítva közel kétmillió forint.

Az épületben a portál akkori cikke szerint van spa, klubszoba, könyvtárszoba, fitneszterem, fedett medence, jó néhány ötcsillagos szállodát is megszégyenítő szolgáltatás.

Érdemes megemlíteni emellett Mártha Imrét, a budapesti közműholding vezérigazgatóját is, aki előszeretettel posztol luxusóráiban, luxusnyaralásról, luxusépületekből, csinos hölgyek társaságában. A milliárdos cégvezérről ráadásul kikerült az internetre egy videóklip is a legnépszerűbb videómegosztó felületre, amelyben szegények munkájáról dalolgatott. „Mókázz, nevess, hogy pénzt keress” – énekelte Mártha Imre a Tanulj meg, fiacskám, komédiázni! című dalban. Igaz, Zerkovitz Béla szerzeményében többek között olyan sorok is vannak, hogy „Magaddal törődj csak, más senkivel!”, amit a jelek szerint a közművezér egy időben meg is próbált is teljesíteni.

