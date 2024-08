Jogi lépésekkel fenyegetőznek, ha közzéteszik az algériai bokszoló nemi tesztjeit

Az algériai Imane Helif és a tajvani Lin Ju-ting ökölvívók biológiai háttere miatt kialakult botrány új irányt vett: az algériai és a tajvani olimpiai bizottság jogi lépésekkel fenyegette meg a Nemzetközi Bokszszövetséget (IBA), amennyiben az közzé teszi a múltbéli kizárásuk alapját képező teszteredményeket – írta az Insidethegames.biz. híre nyomán az Index.

A lap azt írta,

mindkét bizottság levelet küldött az IBA-nak, amelyben felszólították a szövetséget, hogy ne hozzák nyilvánosságra az adatokat, mivel ez sérti a személyes adatok védelmét.

Úgy néz ki, nem mostanában kapunk majd válaszokat

Ahogy a Magyar Nemzet korábban beszámolt arról, a Nemzetközi Bokszszövetség hivatalos vizsgálatokra hivatkozva állítja, hogy Imane Helif algéria bokszoló biológiailag férfi, ezért tiltották el a versenyzéstől. Ám ha valóban léteznek ilyen tesztek, miért nem hozzák azokat nyilvánosságra? – merül fel joggal a kérdés.

Az IBA válasza egyszerű: mert az érintettek jóváhagyása nélkül nem hozhatják nyilvánosságra az érzékeny adatokat tartalmazó dokumentumokat, ezzel személyiségi jogaikat sértenék.

Lin és Helif három évvel ezelőtt a tokiói olimpián is részt vett, de akkor nem kerültek a figyelem középpontjába, és egyikük sem nyert érmet. Most más a helyzet, a Hámori Lucát is legyőző Helif pénteken, Lin egy nappal később az aranyéremért szállhat ringbe Párizsban.