Kiderült, túlélheti-e a régi Nokia mobiltelefon a Leopard tankot + videó

Még klíma is van a Magyar Honvédség modern, Leopard 2A7 harckocsijaiban – derül ki a Mandiner riportjából. A hírportálnak Dávidházy Bence törzsőrmester kifejtette: a hűtés mértékét, a ventilátor sebességét, erejét is lehet változtatni. Mint mondta, többcsatornás rendszerről van szó: a toronyba és a harcjárművezetőhöz is áramlik a hideg levegő.

A törzsőrmester elárulta, mi az első lépése, amikor beül a harckocsiba. Neki mint parancsnoknak az az elsődleges feladata, hogy ellenőrizze az összeköttetést a kezelőszemélyzet többi tagjával, csak ezután látnak neki a feladatnak. Hozzátette: mindent harcparancs alapján végeznek, amit már előzetesen megkaptak parancsnokaiktól. A harckocsi személyzetének a tűzparancsot már ő adja ki.

Előbb jelentem az irányzónak a cél távolságát, aki ezt követően rááll a célra, majd történik, aminek történnie kell. Ám a T–72-estől eltérően a Leopard 2A7-es parancsnoki figyelőműszerének segítségével át tudom venni az irányítást a torony felett. Ha indokolt, még lőni is tudok, igaz, nem annyira pontosan, mint az irányzótávcsővel

– magyarázta a tiszt. Hozzátette: ha nem az ágyúval, a párhuzamosított géppuskával (ami egyszerre mozog a löveggel) szintén képesek lövéseket leadni. Ez bent található a töltőkezelőnél, és ott van még a távirányított géppuska is ötvenes kaliberrel, ezt ugyancsak a töltőkezelő tudja irányítani egy külön panellel. Ezt a két fegyvert inkább légvédelmi célok ellen kell bevetni, de természetesen a gyalogság ellen is alkalmazhatók, és ezek a harckocsik már biológiai és vegyi fegyverek ellen szintúgy fel lettek készítve.

A Leopard 2A7HU-t hermetikusan le lehet zárni, s szűrők segítségével tudnak tiszta levegőt juttatni a harckocsi belsejébe. Nagyjából 24 óra erejéig a világ egyik legbiztonságosabb helye lehet ez a tank

– jegyezte meg.

A Mandiner letesztelte, vajon kibírja-e egy régi Nokia telefon a Leopard lánctalpai alatt: a mobilból nem sok minden maradt.