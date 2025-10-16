Orbán Viktor: Újabb nagyszerű esély a békére!

Újabb nagyszerű esély a békére. És még csak csütörtök van! – írta közösségi oldalán a miniszterelnök. Orbán Viktor Donald Trump amerikai elnök bejelentésére reagált, aki azt közölte, hogy orosz kollégájával Budapesten fognak találkozni.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Donald Trump azt közölte:

Putyin elnökkel egy előre egyeztetett helyszínen, Budapesten, Magyarországon fogunk találkozni, hogy megnézzük, véget tudunk-e vetni ennek a dicstelen háborúnak Oroszország és Ukrajna között.

Borítókép: Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: AFP)