Trump: Putyinnal Budapesten fogunk találkozni

Pikk Bayerrel és Ambrózyval – „Bütyök” fenyegetőzik, a németek lemondanának a demokráciáról + videó

Már korábban is leírtuk, hogy politikailag inkorrekt műsorunkban Magyar Pétert már csak Bütyök néven emlegetik kollégáink. Podcastműsorunkban bőven elemezték, hogy a Tisza-vezér egyszer a kormányt fenyegeti, hogy senkit se próbáljanak elhallgattatni, majd most az ellenzéki újságírókra támadt rá, mert nem olyan cikket írtak, ami neki tetszik. Bayer Zsolt publicista és Ambrózy Áron, a Pestisrácok.hu munkatársa azt vizsgálta, ha győz a Tisza, akkor vajon kikkel kerülhetnek közös körletbe a börtönben. De nem maradt ki a szokásos német blokk sem, ahol azt fejtegették, vajon végleg fel akarják-e számolni a demokráciát, amikor egy polgármestert nem engednek elindulni a választáson, miközben az Antifa mozgalmat támogatják. Hogy milyen köröket futnak a németek, és ennek van-e értelme, kiderül a Pikkből, mint ahogy az is, hogy Orbán Viktor miniszterelnök „annyira elszigetelődött”, hogy Trump amerikai elnök meghívta az egyiptomi békecsúcsra, és még a nevét is tudta, ellenben másokét nem.

Magyar Nemzet
2025. 10. 16. 19:25
No, akkor térjünk rá a magvas gondolatokra. Történt ugyanis, hogy Magyar Péter „Bütyök” felháborodott azon, hogy az ellenzéki 444 hírportál nem kiábrándult fideszeseket, hanem kiábrándult tiszásokat talált, és még írni is mertek róla. A Tisza-vezér ezt nem nézte jó szemmel. Adásunkban felmerült a kérdés, hogy akkor őket is börtönbe csukná esetleges győzelme után Bütyök? Vagy mit kellett volna írni a történtekről az ellenzéki újságíróknak? Talán azt, mint Sztálin idejében, amikor az akkori nagyvezér ellátogatott egy gyárba, ahol műszaki hiba miatt elakadt a termelés, majd megjelent Sztálin elvtárs, és abban a pillanatban, ahogy a gépek megérezték a jelenlétét, minden helyreállt? Bayer és Ambrózy azt is hosszan ecsetelte, hogy kikkel lennének egy körletben a börtönben, ha a Tisza Párt lecsukná az összes, Bütyöknek nem tetsző újságírót. Sajátos humorukkal ide még belefért az illegális pálinkafőzés is, nem hiába, mert a kommunista rendszerben elzártak ezt is megoldották valahogy, hogy jobb ellátást kapjanak az italért cserébe.

Majd ráfordultak a szokásos német blokkra, ahol lényegében már mindenki elvesztette a fejét, most éppen az Afd egyik polgármesterjelöltjét nem engedték indulni a választáson. Eközben az egyik iskolában egy diákot vertek össze muszlim diákok, mert az uzsonnája nem „halal” volt, vagyis vélhetően disznósonka volt a szendvicsében. Az iskola semmit sem tett, holott a verekedéssel kapcsolatban a suli vezetősége a zéró toleranciát hirdeti. Ambrózy kolléga szerint ez olyan, mint amikor a nácik a kis Sámuelt verhették el, amikor kóser ételt evett. Kollégáink arra jutottak, hogy a németek mindig értelmetlen köröket futnak. Azt is elhitték, amikor a mintegy 160 cm magas Hitler azt hirdette, hogy az árják magasak, szőkék, izmosak és kék szeműek, most a bevándorlók kegyeiért futnak. De itt még nem volt vége a német sztorinak, ugyanis kiderült, hogy az Antifa nevű szervezetet is támogatják az országban, miközben egy magántulajdonban álló kastélyt is felgyújtottak, mert úgy gondolták, hogy az túl konzervatív.

Majd áttértek az egyiptomi békecsúcsra, ahová Trump amerikai elnök Orbán Viktor miniszterelnököt is meghívta, akinek tudta a nevét és méltatta. Hogy mit gondoltak a többi államfő és kormányfővel való találkozóról, és őket milyen néven illette az amerikai elnök, adásunkból ez is részletesen kiderül.
 

Arra az eshetőségre, ha csalást akarna kiáltani ez a barom 2026-ban – tegyük be a spájzba…

