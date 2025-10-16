A német középkor titkos bíróságai

A Fehmgericht születése

A Fehmgericht (más néven Vehmgericht) a 13. századi Westfáliában jött létre, a Német-római Birodalom peremvidékén. A korszakot a jogbizonytalanság és a gyenge központi hatalom jellemezte, ezért a helyi közösségek saját bíróságokat hoztak létre. Ezeket nevezték Freigerichte-nek, azaz „szabad bíróságoknak”, amelyeken a Freischöffen, vagyis a „szabad esküdtek” ítélkeztek.

A Fehmgericht tanácskozik egy 1370 körüli kódex miniatúráján Fotó: Wikimedia Commons

Ezek a bírák a helyi közösség bizalmát élvezték, és az ő feladatuk volt a jogrend fenntartása a távoli császári hatalom hiányában. A Fehmgericht így vált a népi igazságszolgáltatás egyik alappillérévé, amely idővel félhivatalos birodalmi intézménnyé nőtte ki magát.

Nyilvános és titkos ítélkezés

A Fehmgericht működésének kettőssége adta későbbi titokzatos hírnevét. A nyilvános üléseket (Offenbare Dinge) nappal, a szabad ég alatt tartották, és azokon minden szabad ember részt vehetett. Ezek a tárgyalások a közösség előtt zajlottak, a jogbiztonság fenntartása érdekében.

A titkos éjszakai ülések miatt számos hiedelem és legenda társult a különleges bírói testülethez Fotó: PeakD

Ezzel szemben léteztek a titkos ülések (Heimliche Dinge), amelyeket éjjel, szűk körben, szigorú titoktartás mellett tartottak. Ilyen tárgyalásokra csak akkor került sor, ha a vádlott nem jelent meg az idézésre, és távollétében kellett ítéletet hozni. Az elítéltet ilyenkor szimbolikusan akár ki is végezhették, például a bitóra akasztva a nevét, jelezve, hogy az ítélet jogerős. A legendák később éppen ezekből az éjjeli tárgyalásokból formálták meg a „titkos bírák” képét – amely a romantikus irodalomban már szinte misztikus szervezetként élt tovább.

A bíróság általában a szabadban nyilvánosan ülésezett Fotó: Maier Files

A Fehmgericht tagjai szigorú esküt tettek a hallgatásra.

Az új bíró a kardjára és a Szentírásra tette a kezét, és megfogadta, hogy nem árulja el sem az ülések helyét, sem az ítéletek tartalmát.

Aki megszegte ezt az esküt, az nemcsak a tisztségét, hanem akár az életét is elveszíthette. A Fehmgericht így nemcsak jogi, hanem erkölcsi közösség is volt, amelyben az eskü szentsége az igazság biztosítékát jelentette. A kortársak egyszerre tisztelték és félték őket – mert a Fehmgericht ítéleteit végre is hajtották, gyakran kíméletlen gyorsasággal.