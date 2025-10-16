Rendkívüli

Trump: Putyinnal Budapesten fogunk találkozni

TomahawkOroszországUkrajnarakétaorosz-ukrán háborúTrump

Trump: Hosszú telefonbeszélgetést folytatunk Putyinnal

Oroszország élesen reagált arra a lehetőségre, hogy az Egyesült Államok Tomahawk típusú, nagy hatótávolságú rakétákat szállíthat Ukrajnának. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője kijelentette, Moszkva mindent meg fog tenni biztonságának garantálása érdekében. A nyilatkozat Volodimir Zelenszkij és Donald Trump washingtoni találkozója előtt hangzott el, amelyen várhatóan a fegyverszállítás is napirendre kerül. Trump ugyanakkor csütörtökön – egy nappal a Zelenszkijjel való találkozója előtt – arról számolt be, hogy hosszas telefonbeszélgetést folytat Putyinnal.

Magyar Nemzet
2025. 10. 16. 19:02
Vlagyimir Putyin orosz elnök és Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője
Vlagyimir Putyin orosz elnök és Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője Fotó: GRIGORY SYSOYEV Forrás: POOL
Az Egyesült Államok jelenleg azt mérlegeli, hogy szállítson-e Ukrajnának Tomahawk típusú, nagy hatótávolságú rakétákat, amelyek akár 2500 kilométeres távolságból is képesek célba érni. Ez lehetővé tenné Kijev számára, hogy mélyen az orosz területen lévő célpontokat támadjon. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője egy nappal Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Donald Trump amerikai elnök washingtoni találkozója előtt nyilatkozatot adott ki. A lehetséges Tomahawk fegyverátadásra a Kreml élesen reagált, az eszkaláció új szintjére figyelmeztetve – írja a The Kyiv Independent.

Tomahawk rakétaindítás - Trump vajon átadja a fegyvert Ukrajnának?
A pénteki Trump–Zelenszkij találkozón eldőlhet a Tomahawk rakéták sorsa
Fotó: HANDOUT / AUSTRALIAN DEFENCE

Trump pénteken dönthet a Tomahawk-ügyben

A hadseregünk tudja, mit kell tennie; megvan a katonai potenciálja és minden szükséges képessége. Minden meg fog történni annak érdekében, hogy országunk biztonságát garantáljuk

 – mondta Peszkov orosz médiumoknak. 

Az ukrán elnök többször is kérte Washingtont, hogy biztosítsa számára ezt a fegyvert, amit szerinte elengedhetetlen lépés Ukrajna védelmének megerősítéséhez és Moszkva tárgyalóasztalhoz kényszerítéséhez.

Most fontos, hogy jelezzük: Ukrajnát minden lehetséges eszközzel meg fogják erősíteni. És ez az egyik ilyen fontos eszköz számomra – a Tomahawk

 – mondta Zelenszkij október 8-án. Trump ugyanakkor többször is kijelentette, hogy a döntés előtt egyeztetne Moszkvával, és ez meg is történt.

Donald Trump csütörtökön közösségi oldalán számolt be arról, hogy telefonon egyeztet Vlagyimir Putyinnal. 

A beszélgetés folyamatban van, hosszadalmas, a tartalmáról beszámolok majd én is, ahogy Putyin elnök is, amint lezárul

– írta. 

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök és Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője (Fotó: AFP)

