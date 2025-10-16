Trump: Hosszú telefonbeszélgetést folytatunk Putyinnal

Az Egyesült Államok jelenleg azt mérlegeli, hogy szállítson-e Ukrajnának Tomahawk típusú, nagy hatótávolságú rakétákat, amelyek akár 2500 kilométeres távolságból is képesek célba érni. Ez lehetővé tenné Kijev számára, hogy mélyen az orosz területen lévő célpontokat támadjon. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője egy nappal Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Donald Trump amerikai elnök washingtoni találkozója előtt nyilatkozatot adott ki. A lehetséges Tomahawk fegyverátadásra a Kreml élesen reagált, az eszkaláció új szintjére figyelmeztetve – írja a The Kyiv Independent.

A pénteki Trump–Zelenszkij találkozón eldőlhet a Tomahawk rakéták sorsa

Fotó: HANDOUT / AUSTRALIAN DEFENCE

Trump pénteken dönthet a Tomahawk-ügyben

A hadseregünk tudja, mit kell tennie; megvan a katonai potenciálja és minden szükséges képessége. Minden meg fog történni annak érdekében, hogy országunk biztonságát garantáljuk

– mondta Peszkov orosz médiumoknak.

Az ukrán elnök többször is kérte Washingtont, hogy biztosítsa számára ezt a fegyvert, amit szerinte elengedhetetlen lépés Ukrajna védelmének megerősítéséhez és Moszkva tárgyalóasztalhoz kényszerítéséhez.

Most fontos, hogy jelezzük: Ukrajnát minden lehetséges eszközzel meg fogják erősíteni. És ez az egyik ilyen fontos eszköz számomra – a Tomahawk

– mondta Zelenszkij október 8-án. Trump ugyanakkor többször is kijelentette, hogy a döntés előtt egyeztetne Moszkvával, és ez meg is történt.