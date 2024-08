Kitilthatják a mobilt az iskolák

Lezárult a társadalmi egyeztetés, a Belügyminisztérium már a szakmai és érdekképviseleti szervezetekkel tárgyal az iskolai mobilhasználat tervezett szabályozásáról – közölte a tárca.

Tavaly ősszel egy rövid bejegyzésben számolt be közösségi oldalán Rétvári Bence arról, hogy központi szabályozással megtiltották a gyerekek mobiltelefon-használatát az angliai iskolákban. Sokakban már akkor felmerült, hogy a Belügyminisztérium miniszterhelyettese azért tarthatta fontosnak közzétenni a hírt, mert Magyarország hasonló, a mobilozás korlátozását célzó szabályozásra készül.

Idén júniusban Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes nyújtott be indítványt arról, hogy lépjen életbe a korlátozás az iskolákban szeptember 1-jétől.

– Ha a szülő és a gyerek ezzel a tiltással találkozik, akkor talán egyre többen lesznek, akik elgondolkoznak rajta, vajon miért vezettek be ilyen intézkedést. Ma még sokan gyanútlanul néznek az okoseszközökre, holott egy fejletlen idegrendszerre ezeknek rendkívül káros hatásuk lehet

– mondta lapunknak Uzsalyné Pécsi Rita neveléskutató az iskolai mobiltelefon-használat korlátozásáról hozott új törvény kapcsán.

A Belügyminisztérium emlékeztetett: az iskolai mobiltelefon-használat a világ minden országában számos kihívás elé állítja az oktatás egészét. Felhívták a figyelmet, hogy

egyre több hazai és nemzetközi kutatás támasztja alá, hogy a diákok iskolai koncentrációjára, figyelmére, teljesítményére egyértelműen rossz hatással van az iskolai mobiltelefon-használat, ami a tanárok munkáját is megnehezíti.

Több európai ország, így Franciaország, Hollandia, Olaszország, Szlovákia és Anglia már határozott lépéseket tett a mobiltelefonok kiszorítására az iskolából. A Belügyminisztérium elsőként digitális konzultáció keretében kérte ki a tanárok, igazgatók véleményét az iskolai mobilhasználatról.

A válaszadók többsége szerint az iskolai mobilozás eltereli a diákok figyelmét a tananyagról.

Ezután kormányzati egyeztetés kezdődött a családszervezetekkel, az Országos Diáktanács tagjaival, valamint a Nemzeti Pedagógus Kar elnökével. A vélemények összegzését követően született meg az a tervezet, amely megteremti a jogszabályi alapját az iskolai mobiltelefon-használat szabályozásának. A tervezet társadalmi egyeztetése július végén zárult.

A tervezet lényege, hogy a gyermekek tanulási teljesítményének javítása érdekében az iskolák felhatalmazást kapnak, hogy az iskolai mobilhasználatot saját házirendjükben szabályozzák.

A diákoknak továbbra is lesz lehetőségük a mobiltelefonjuk használatára az iskolaidő előtt vagy után, szükséges esetben a szüleikkel is kapcsolatba léphetnek, illetve amennyiben a tananyag elsajátításához indokolt a mobiltelefon használata, akkor a tanár engedélyével a tanórán is használhatják. A házirendek betartatásáról az egyes iskoláknak kell gondoskodniuk.