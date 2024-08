Magyar, Karácsony és Gyurcsány koalíciós tesztje készül Budapesten

Magyar Péter a poszt alá kommentelve úgy reagált: nem tervezi a DK vezetését átvenni, mivel szerinte Gyurcsánynál nincs arra alkalmasabb személy.

Nem ez az első alkalom, hogy Gyurcsány nyilvánosan rontott Magyar Péterre, mivel korábban a Telexnek adott interjút, amelyben odaszúrt a Tisza Párt akkori alelnökének, aki elmondása szerint még egy főosztályt sem vezetett, csak abban tehetséges, hogy az elmúlt hónapokban jól szónokolt.

Magyar Péter pedig korábban olyan megjegyzéseket tett, hogy Gyurcsány Ferencet nem tartja politikusnak, és szerinte döglött oroszlánba belerúgni sem érdemes. De olyanra is volt példa, hogy az újbaloldal vezére visszavonulásra szólította fel az óbaloldal első emberét. Óva int Balmazújváros esete, ahol működésképtelenné vált a képviselő-testület, és költségvetés és zárszámadás híján ma már az önkormányzati dolgozók bérét sem tudják kifizetni.

Van, aki megmenekülne

Az állandó viták ellenére Gyurcsány Ferenc már többször is utalt arra, hogy elképzelhetőnek tartja az összefogást Magyar Péterrel. Mindez aligha meglepő, mivel ezzel garantálná a politikai túlélését a 2026-ot követő időszakra is. Néhány hete Gyurcsány egy Face­book-bejegyzésben értekezett arról, hogy az ellenzéknek önvizsgálatot kell tarta­nia, majd jelezte, hogy már most fel kell készülniük a 2026-os választásokra, és ez szerinte még a végiggondolatlan politikai küzdelmeknél is fontosabb.

Az említett Telex-interjúban pedig Magyar Péter kritizálása mellett a DK vezére az összefogás lehetőségét is mérlegelte. Gyurcsány elmondta, hogy a Tisza Párt szavazóival vitája van, azonban

nem zárja ki, hogy ha együttműködnek majd az ellenzéki pártok, akkor 2026-ban támogatni fogja Magyar Pétert.

A Spirit ­FM-nek adott interjúban pedig Gyurcsány arról beszélt, hogy ha nincs többsége egy pártnak sem a 2026-as választások után, tárgyalni kell, ezt pedig a DK bárkivel megtenné, aki a jelenlegi kormánypártok bukását szeretné.

Magyar Péter egy ideig próbálta tagadni az összefogás lehetőségét, azonban a Karácsony Gergellyel való múlt heti találkozója után már azt közölte, hogy a Tisza Párt nevében a közeljövőben a többi fővárosi frakció vezetőjével is felveszi a kapcsolatot. Így jó eséllyel őszre összeállhat Gyurcsány Ferenc, Magyar Péter és Karácsony Gergely koalí­ciója a Fővárosi Közgyűlésben, amire akár az országgyűlési választáson történő közös indulást is felépíthetik.