Magyar Péter sérelmezi, hogy az ügyészség azt a személyt tekinti feljelentőnek, aki a feljelentést tette

Dörgedelmes hangvételű sajtótájékoztatón jelentette be hétfőn Magyar Péter, hogy beadvánnyal, úgynevezett felülbírálati indítvánnyal fordul a hatósághoz a Völner–Schadl-ügynek nevezett eljárásban. A Tisza Párt elnöke ma arról is beszélt, hogy szerinte az ügyészség több trükköt is bevetett. Magyar elsősorban azt sérelmezi, hogy nem őt tekintik feljelentőnek, hanem Tényi Istvánt. Magyar ugyanakkor tévedett, az ügyészség mai közlése szerint ugyanis nem a feljelentéseiről ismert Tényi, hanem más személy beadványa nyomán rendeltek el nyomozást. A feljelentés Magyar februári Facebook-bejegyzései után született.