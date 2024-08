Pótfelvételi: Volt olyan szak, ahová kettes érettségivel is be lehetett jutni

A Wekerle Sándor Üzleti Főiskola gazdaságinformatikus költségtérítéses képzésére való bejutáshoz elég volt 78 ponttal rendelkeznie a jelentkezőnek, a pótfelvételin a levelező önköltséges formájára némileg magasabb 126 ponttal lehetett bekerülni, de ez még mindig a felsőoktatási tanulmányokhoz elvárt legalacsonyabb ponthatárok sorában van. Ugyanitt emberi erőforrások szakon 134 pont, a pénzügy és számvitelen 146 pont, nemzetközi gazdálkodáson 163 pont jelentette a limitet. A levelező, önköltséges kereskedelem marketing szakra csupán 114 ponttal felvételt lehetett nyerni az intézményben, nappali tagozatra már 160 ponttól be lehetett kerülni, kereskedelem és marketing költségtérítéses képzésére – összegzett az Eduline a tegnap nyilvánosságra hozott pótfelvételi adatokkal kapcsolatban.

Tizenhétezernél is több jelentkező

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, a pótfelvételi eljárásban tizenhétezernél is többen vettek részt, azt is tudni lehet, mely szakok voltak hangsúlyosak a diákok között az idei évben – a legnépszerűbb képzések között voltak a pedagógia szakok is.

A jelentkezők több mint kétharmada alapképzésre, 15 százaléka pedig mesterképzésre jelentkezett.

Idén némileg változott a pontszámítás, a középszintű érettségikért a felvételi követelménynek számító tárgyaknál az eredmény kétharmadát adják felvételi pontnak, és idén először a 100 többletpontról az intézmények maguk döntenek. Idén a hagyományos felvételi eljárás keretében július 24-ei ponthatárok kihirdetésével 90 334 jelentkezőt vettek fel valamelyik egyetemre vagy főiskolára, pótfelvételi eljárásban valamivel több mint 17 ezren vettek részt. A múlt évhez hasonlóan az állami ösztöndíjas képzésekre a felvételizők 44 százaléka adta be jelentkezését.

Népszerűek voltak az egyházi intézmények is, a jelentkezők 23 százaléka választotta ezeket az oktatási intézményeket.

A Dunaújvárosi Egyetem nappali tagozatán a költségtérítéses képzéseire szintén a pótfelvételin akár gyengébb eredménnyel is be lehetett kerülni:

kommunikáció- és médiatudomány: 136 pontot,

műszaki menedzser: 130 pontot,

gazdaságinformatikus szakon 131 pontot vártak el.

Az Edutus Főiskolán is hasónlóan kevés, 132 ponttal felvételt lehetett nyerni nappali tagozatos kereskedelmi és marketing önköltséges képzésre augusztus végén. A Tokaj-Hegyalja Egyetemen némileg több pontot, de a felsőoktatási intézmények sorában még mindig alacsony 200-as pontszámot vártak el költségtérítéses nappali tanító szakon. A többi intézményi szak pótfelvételi ponthatárai a felvi.hu-n böngészhető. A legnépszerűbb szakoknál sok helyen 400 pont feletti eredményt vártak el. A hagyományos eljárásban is meghirdetett szakoknál nem lehetett alacsonyabb ponttal bekerülni a pótfelvételin.

