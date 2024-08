Radnai Márk kedvenc témái, a drogok és a prostitúció

Saját bevallása szerint Radnai Márk szívesen nyúlt rendezőként olyan provokatív témákhoz, mint a drogok vagy a prostitúció. Erről a HVG-nek adott csütörtöki interjúban beszélt a Tisza Párt alelnöke. A portál kérdésére Radnai elmondta: „Mundruczó Kornél, Schilling Árpád és Bodó Viktor lenyűgözött. Ezeknél az alkotóknál láttam meg, hogy a színháznak milyen ereje van. A saját generációm tagjaihoz akartam szólni, olyan témákat beemelni, amikről úgy éreztem, érdekli őket.”

Magyar Péter szárnysegédjét tehát lenyűgözte Schilling Árpád, aki az utóbbi években mind a színházi életben, mind a politikában provokatív, botrányos megnyilvánulásaival hívta fel magára a figyelmet.

De nézzük, mit érdemes tudni a rendezőről és mik azok az emlékezetes esetek, amelyek a nevéhez kapcsolódnak!

Schilling Árpád a Krétakör egyik alapítója – a neomarxista aktivista, majd a Partizán-csatornát vezető Gulyás Mártonnal, illetve Papp Réka Kinga újságíróval, balliberális aktivistával együtt –, amely a Soros Alapítvány pénzéből kampányolva igyekezett megbuktatni a kormányt.

Schilling szerint a Nélküled egy náci dal

Emlékezetes, hogy a rendező egy 2019. decemberi interjúban a HVG-ben elképesztő véleményt fogalmazott meg az Ismerős Arcok nevű zenekar Nélküled című daláról.

„Amikor fel kell állni egy olyan giccses dalra, mint a Nélküled, amiben az „egy vérből valók vagyunk” nyílt náci utalás nemzeti értelmet kap, akkor tényleg kit kell még meggyőzni arról, hogy ez az ideológia fog folyni a színházakból, a mozikból, mindenhonnan?”

Kaszát, kapát elő!

Ugyanebben az interjúban arra a kérdésre, mit tanácsolna Karácsony Gergelynek, vegyen át néhány művészszínházat és a többit adja az államnak, vagy ne kössön kompromisszumot, azt felelte, ezzel a hatalommal nem lehet kompromisszumot kötni. „Aki enged, azt eltiporják. Egyetlen mód van: kaszát, kapát elő! A törvénytervezet módosítása épp azt mutatja, hogy csak az erőből értenek. És utolsó leheletükig fognak kapaszkodni a hatalomba” – hangoztatta Schilling.

„Orbán a legveszélyesebb ragadozó”

Schilling a korábbi években többször nyíltan állást foglalt az Orbán-kormány ellen, ellenzéki összefogást sürgetett a parlamenti választások előtt 2018-ban. A rendező szerint akkor a „demokratikus ellenzéki pártok kihátráltak a Közös Ország Mozgalom kezdeményezése mögül – amely egy igazságos és arányos választási rendszer kikényszerítésére tett kísérletet –, ezért a kormányváltás csak koordinált jelöltállítással valósítható meg”. – Ami a legfontosabb, hogy „Orbán Viktor a legveszélyesebb ragadozó. Ha meg akarunk tőle szabadulni, akkor az orrbefogást javaslom. Megint – fogalmazott Schilling, aki tehát 2018-ban akár a korábban szélsőjobboldalinak nevezett Jobbikra is szavazott volna.

A nem éppen ízléses és a magas kultúrát megcélzó előadásairól elhíresült Krétakör Színház alapítója 2019 végén a közösségi oldalán listázta a 60 év alatti, szerinte a Fideszt támogató művészeket. Schilling Árpád listájára negyedik helyen felkerült Szalóki Ági Liszt Ferenc-díjas előadóművész, dalszerző, aki a közösségi oldalon rögtön érdeklődött a színigazgatónál, hogy ezek után mi vár rá, guillotine, kötél, netán golyó…

Schilling lebontaná a határkerítést

A fentebb már idézett, HVG-nek adott 2019-es interjúban a déli határvédelmi rendszer ellen is kikelt a színházi vezető, miközben ismét „fasisztázott” egy markánsat, sőt autóborogatásra szólította fel a baloldali pártokat.

„Ha volnának ideológiai értelemben meggyőződéses baloldali pártok, azok mit sem törődve a közízléssel, megrohamoznák a határ menti kerítést, hajléktalan emberekkel vonulnának a Parlamentbe, kórházakat festenének ki vörös és szivárványszínekkel, tanárokkal karöltve tiltakoznának a tankönyvekben megjelenő fasiszta tartalom ellen, ahogy minden fasiszta szimbólumot lerombolnának (függetlenül attól, hogy a nyárspolgári, általában fasiszta közeg ezt helyénvalónak tartja-e vagy sem), a munkásokat kizsákmányoló gyárak igazgatóinak autóit borogatnák és így tovább.”

Asszisztált a nők zaklatásához

Az anarchista utcai harcos stílusban politizáló Schilling a színházi zaklatások miatt kitört botrányban sokkal visszafogottabb volt, gyakorlatilag semmit nem tett a nőket ért abúzusok ellen. Emlékezetes, hogy 2017 őszén a tengerentúlon kirobbant „metoo” botrány után itthon is hasonló esetekre derült fény. Sárosdi Lilla színésznő, Schilling Árpád felesége azzal állt a nyilvánosság elé, hogy – az azóta elhunyt – Marton László, a Vígszínház akkori igazgatója 1994-ben súlyosan zaklatta, egy barátjával együtt elvitte kocsikázni, és a Margit hídon fényes nappal orális szexre akarta kényszeríteni az autóban. A kocsiban Marton barátja az akkor 18 éves Sárosdi előtt kielégítette magát. Marton először tagadott, de lemondott a Színművészeti Egyetemen a tanításról és a Vígszínház főrendezőségéről is. A Magyar Nemzetben 2023-ban megjelent összeállítás szerint összesen nyolc nő mondta lényegében ugyanazt: 18–21 éves korukban, egyszerű színházrajongóként kerültek Marton közelébe, aki visszaélt ezzel. Később a Katona József Színházban is hasonló botrány robbant ki, miután kiderült, hogy Gothár Péter zaklatta egyik munkatársnőjét, amiért aztán elbocsátották a színházból. Ezután Schilling Árpád egy Facebook-bejegyzésben ismerte el, hogy a színházban és környékén már évek óta tudtak Gothár ügyeiről, de senki nem tett semmit. Maga Schilling is tudott róla, és ő sem tett semmit. Ilyen a baloldali, liberális művészet.

Provokatív, visszataszító meztelen jelenetet forgattak

Talán nem is meglepő ez a passzivitás, hiszen saját rendezésű színdarabjaiban is döbbenetesen obszcén, közönséges jelenetek láthatók Az Origo számolt be korábban arról, hogy „Schilling rendezői utasításai révén más férfiak nemi szervét tolja felesége, Sárosdi Lilla arcába. A jelenet egy részén jobb sorsra érdemes, nevesebb férfi színészek kerülnek közeli kapcsolatba férfi színésztársaik nemi szervével, magukat elképesztően kellemetlen helyzetbe hozva.”

De olyan is előfordult, hogy maga Schilling állt meztelenül a színpadon, és kérte, hogy írják rá, miben nem értenek egyet a kormánnyal.

Mindezek fényében nem meglepő, hogy Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke és egyben Magyar Péter bizalmasa – akinek példaképe Schilling Árpád – szintén olyan témákat állít színpadra vagy használ fel az általa rendezett produkciókban, mint a drog és a prostitúció. Egyébként is sajátosan értelmezi a művészi szabadságot, hiszen korábban durván megfenyegette Koltai Tamás színikritikust, aki állítólag többször leszólta Radnai munkáját. A rendező erre olyan dühös lett, hogy megfenyegette az újságírót: soha többet ne merjen beülni az ő előadására, mert eltöri az összes ujját.

Borítókép: Radnai Márk és Magyar Péter (Forrás: Facebook)