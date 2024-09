Hamarosan visszakapják az autósok a pesti alsó rakpartot, elkezdődött az árvíz utáni helyreállítás a fővárosban

Ahogyan csökken a Duna vízszintje, úgy nő a munkások száma, akik a folyó teljes budapesti szakaszán takarítanak, hogy minél előbb járható legyen a pesti alsó rakpart. Az évtized árvizének nyoma nem tűnik el magától, a sárga mellényt viselő munkások megállás nélkül dolgoznak, a rendkívüli helyzet miatt nem nyolc, hanem tizenkét órában.

A különleges helyzet miatt nem napi 8, hanem napi 12 órában dolgozunk. Ennél többet is csak azért nem, mert azt nem lehet. Viszont majd pénzben, szabadságban ez bele lesz kalkulálva

– nyilatkozták a Metropolnak az ott dolgozó munkások, akik aki a Duna hordalékát, az ágakat, az odasodort szemetet szedték össze hatalmas kukákba.

A manuális munkavégzés mellett autókkal is mossák az utat, míg az iszap nagy részét igyekeznek visszakotorni a Duna medrébe. Egy-egy ilyen szakaszon többtucatnyian dolgoznak azon, hogy újra járható legyen a pesti alsó rakpart, lehetőleg a teljes hosszában, de erre még néhány napot valószínűleg várni kell.

A 2-es villamos egy ideig még csak szakaszosan közlekedik. Fotó: Metropol

Lassan helyreáll teljesen a közösségi közlekedés is

Amíg a budai alsó rakpart már szeptember 24. óta járható, és a villamos is közlekedik, a pesti alsó rakpart Lánchíd alatti szakaszán igencsak sok még a teendő:

ott nemcsak a hordalék, a kisebb kövek, kavicsok, az iszap, a sok szemét, a hatalmas fadarabok jelentenek gondot, még a víz sem húzódott vissza.

Az előrejelzések szerint még néhány nap, mire elvonul a Duna, és meg tudják majd tisztítani a síneket annyira, hogy azon a 2-es villamos a teljes szakaszán tudjon közlekedni.

Rengeteg uszadékfát szedtek ki a munkások, az iszap egy részét pedig visszakotorják a Dunába. Fotó: Metropol

A BKK Info közlése szerint szeptember 27-én 23 órára várható, hogy teljesen helyreáll a közlekedés azokon a szakaszokon, ahol a Duna kiöntött.

A Margitsziget továbbra is csak gyalogosan, az Árpád híd felől közelíthető meg, de továbbra is le van zárva az Óbudai-sziget és a Népsziget is. A III. kerületben le van zárva a Királyok útja az Emőd utca és a Pünkösdfürdő utca között, valamint a Pünkösdfürdő utca a Királyok útja és a Kossuth Lajos üdülőpart között. A Clark Ádám téren a gyalogos- és kerékpáros aluljárót sem lehet még használni.