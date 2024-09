Hegyvidék főépítésze rangos díjat kapott, majd felmondott, miután a Kutyapárt elnöke megrágalmazta

Kovács Gergely, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt elnöke pletykákra alapozva korrupcióval vádolta meg a XII. kerületi önkormányzatot azzal, hogy pénzért adhattak ki építési engedélyeket. A megválasztott polgármester láthatóan nincs tisztában azzal, vagy csak nem érdekli a tény, hogy ezeket az engedélyeket régóta nem az önkormányzatok, hanem a kormányhivatalok adják ki. Fonti Krisztina, Hegyvidék leköszönő alpolgármestere lapunknak korábban úgy fogalmazott:

sajnos Kovács öt év önkormányzati munka után minimális szinten sincs tisztában azzal, hogy miként működik az önkormányzat, hogyan kell működtetni a kerületet.

A kormánypárti politikus arra számít, hogy a pártelnök polgármesterként hárítani fogja a felelősséget olyan ügyekben, amelyekért már ő lesz a felelős, miközben politikai akciókkal igyekszik majd elterelni a figyelmet a kerület valós problémáiról. Fonti arra is kitért: az MKKP elnöke az elmúlt hónapokban elérte, hogy a

Hegyvidék polgármesteri hivatalában egyre többen félnek, tartanak az állásuk elvesztésétől.

Főleg miután az egyik baloldali napilap az ő nyilatkozataira hivatkozva megírta, hogy a kutyapártiak „lecserélik a fél városházát”. Feltehetően ez a fajta politikai hangulatkeltés is okolható azért, hogy Hapszné Tarcsafalvi Eszter,

a kerület eddigi főépítésze beadta felmondását, miközben szeptember közepén még ő is a három kitüntetett között volt, aki átvehette a rangos „Az év főépítésze” díjat Berekfürdőn, az Országos Főépítészi Konferencián.

Az elismerést Horváth János, Berekfürdő polgármestere és Salamin Ferenc, az Országos Főépítészi Kollégium elnöke adta át. Az indoklás szerint Hapszné Tarcsafalvi Eszter több mint tízéves főépítészi munkája során bizonyította, hogy mélyen elkötelezett a helyi és az egyetemes építészeti értékek iránt. Kiemelkedően jól működő, nyitott és konstruktív szellemiségű csapatot épített ki maga körül. Több sikeres városfejlesztési és műemlékvédelmi projekt létrejöttében vállalt fontos szerepet. Ilyen volt például a Hegyvidéken közösségi bevonással megvalósuló Normafa-rehabilitáció és városi alközpontfejlesztés, amelyekért Hild-díjat kapott az önkormányzat, valamint a Városháza tér kialakítását, ami különdíjat érdemelt ki a Budapesti Építész Kamarától.

Színjáték a városházi casting

Mint a Magyar Nemzet is beszámolt róla, jogellenes és etikátlan önkormányzati álláshirdetéseket tett közzé a Magyar Kétfarkú Kutya Párt a honlapján. Nyolc olyan állást hirdetett meg a XII. kerületi polgármesternek megválasztott Kovács Gergely pártelnök, amely a Hegyvidéki Önkormányzat pozícióira pályáztat, közülük nem egy jelenleg betöltött státusú, ráadásul a párt e-mail-címére várják az önéletrajzokat, nem pedig a hivatalos önkormányzati csatornákon.

Korábban a párt törölte a hirdetéseket a honlapjáról, majd nem sokkal később visszatette, mi több: fizetett hirdetésben népszerűsítette a közösségi oldalon.

– Egyszer már törölte a bejegyzését, de most újra – ezúttal is jogszabálysértő módon – pártja honlapján hirdet köztisztviselői állásokat a Kutyapárt elnöke – hívta fel a figyelmet Fonti Krisztina fideszes alpolgármester a közösségi oldalán. Mint írta: az egyik álláshirdetés a Részvételi Iroda vezetői posztjára szól. Aki kedvet érez hozzá, azt is gondolhatná, hogy tisztességes elbírálásban lesz része. Nagyobbat nem is tévedhetne!

– A pályázat eredménye ugyanis már megszületett. Maga Kovács Gergely jelentette be néhány napja egy interjújában, hogy az MKKP EP-listavezetője, Le Marietta kapja a pozíciót. Vagyis egy pártkatonát nevez ki az új Részvételi, pardon, Propaganda Iroda élére.

Nyilván a többi meghirdetett állást is odaígérte már a haveroknak. Ennyit a nyílt kutyapárti versenyről

– hangsúlyozta ki Fonti Krisztina, aki októbertől frakcióvezetőként irányítja a Fidesz–KDNP kerületi képviselői csoportját.

Fél az ellenőrzéstől Kovács

– Bízunk benne, hogy a bizottsági helyek elosztása ugyanolyan korrekt lesz, mint eddig volt, és a kutyapárti többség nem akadályozza majd politikai eszközökkel a munkánkat. A bizottsági helyek vonatkozásában már elküldtem Kovács pártelnöknek a javaslatomat, ami természetesen tiszteletben tartja a választási eredményt – ezt még szeptember közepén mondta lapunknak Fonti Krisztina, aki szerint az MKKP elnöke láthatóan politikai csatatérré akarja változtatni a Hegyvidéket.

Úgy tűnik, az alpolgármester túl bizakodó volt, ugyanis körvonalazódik, hogy a pénzügyi ellenőrzési feladatokat is kutyapártosok fogják végezni az önkormányzatban, azaz Kovács Gergely a „kecskének adja a káposztát megőrzésre”.

Fonti Krisztina a hírre reagálva úgy fogalmazott:

34 éve töretlen a gyakorlat, hogy a hatalmat ellenőrző Pénzügyi Bizottság elnöki posztját a legnagyobb helyi ellenzéki párt adja. Kovács Gergely most ezen változtatna: kutyapárti elnököt akar. Ráadásul ebben a bizottságban 8-1-es Kutyapárti Koalíció – Fidesz arányt akar kialakítani.

– Vajon miért nem meri a helyi ellenzékre bízni a hatalom ellenőrzését? Mitől fél? Hová lett a nagy önbizalom? – tette fel a kérdést a leköszönő alpolgármester.