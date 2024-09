Ehhez pofa kell: tolvajok loptak homokzsákokat Halászteleknél

Nem mindenki szeretné segíteni az árvíz elleni védekezést, vannak, akik önös érdekből akadályozzák. Halászteleknél megrongálták a védelmet jelentő homokzsákokat, és töltőanyagokat loptak az éjszaka. A tolvajok ellen a Fővárosi Vízművek feljelentést tett, és akár nagyon szigorú büntetést is kiszabhatnak rájuk.

Árvíz esetén fel vagyunk készülve a rendkívüli és váratlan helyzetekre, de erre még mi sem számítottunk

– írta a Fővárosi Vízművek a közösségi oldalán.

Az Index úgy tudja, 300 kilogrammnyi, jutazsákokba töltött murvát loptak el, a cég ezeket lefogatósúlyként használta a védendő szerelvényaknáknál. A rongálást a reggeli szemlénél vették észre, szerencsére egy szennyvízvezeték aknájának lefedését rögzítő zsákokat vittek el, így a lopás nem lehetett hatással a vízminőségre.

A Fővárosi Vízművek a napokban nagy hangsúlyt helyezett arra, hogy a mélyebben fekvő ivóvíznyerő kutakat biztonságba helyezzék, ami azt jelenti, hogy a várható legmagasabb vízállásnál magasabbra rakott zsákokkal védik meg ezeket a csápos kutakat.

Ha nem egy szennyvízvezeték aknájának lefedését rongálják meg, hanem egy mélyebben fekvő ivóvíznyerő kútnak, akkor a Duna vize könnyen bekerülhetett volna,

így onnan a parti szűrésű, tiszta víz helyett a szennyezett Duna-víz kerülhetett volna bele a gyűjtőcsatornákba, majd a vízhálózatba.

A vízműveknek a történtek miatt le kellett bontaniuk a gátat, majd újraépíteni. Nem az a fő probléma, hogy nagy az anyagi kár, hanem az, hogy az építők versenyt futnak az idővel, az újjáépítés pedig munkaerőt von el más helyszínektől.

A vízművek feljelentést is tett ismeretlen tettesek ellen a rendőrségen. Bár a törvényi tényállás még nincs tisztázva, de akár közveszély okozásának is minősülhetnek a történtek. A jogszabály szerint aki a közveszély elhárítását, valamint következményeinek enyhítését akadályozza, bűntettet követ el, ami miatt két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés kaphat. Ha a bűncselekményt csoportosan követték el, a büntetési tétel öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés is lehet.