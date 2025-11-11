Vádat emelt egy férfi ellen a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség többszörösen minősülő emberölés bűntette miatt. Az elkövető idős élettársával összeveszett azon, hogy melyikük ivott meg több bort, majd halálra verte.
Vita lett abból, hogy ki ivott meg több bort, halál lett a vége
Nyilván megint az erősebb nyert.
A vádirat szerint a vádlott élettársi kapcsolatban élt a 71 éves nővel, akivel részegesen életek, rendszeresen veszekedtek. A sértettnek több természetes okú megbetegedése volt, illetőleg balesetből eredően elnehezült a mozgása.
Tavaly november végén a borsodi kisvárosban lévő lakásukban már délelőtt hangosan vitatkoztak azon, hogy melyikük ivott meg több bort. Az ittas állapotú férfi a vita hevében az idős nőt legalább hatszor ököllel fején és arcán ütlegelte, majd amikor az ütések erejétől a földre zuhant, tovább bántalmazta. A férfi ezután magára hagyta a párját, a lakásból távozott, az ajtót kulcsra zárta. Az elkövető további iszogatás után, délután tért vissza, azonban a sértett ekkorra már meghalt.
A sértett az élet kioltásával szükségszerűen együtt járó gyötrelmeknél nagyobb kínokat élt meg, életét az időben érkező szakszerű segítség is eshetőlegesen menthette volna meg – fogalmaz az ügyészség.
Az ügyészség a büntetlen előéletű, letartóztatásban lévő vádlottal szemben életfogytig tartó fegyházbüntetést indítványozott.
