borgyilkossághalál

Vita lett abból, hogy ki ivott meg több bort, halál lett a vége

Nyilván megint az erősebb nyert.

Magyar Nemzet
Forrás: Magyarország Ügyészsége2025. 11. 11. 12:06
illusztráció Forrás: Pexels
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Vádat emelt egy férfi ellen a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség többszörösen minősülő emberölés bűntette miatt. Az elkövető idős élettársával összeveszett azon, hogy melyikük ivott meg több bort, majd halálra verte.  

A vádirat szerint a vádlott élettársi kapcsolatban élt a 71 éves nővel, akivel részegesen életek, rendszeresen veszekedtek. A sértettnek több természetes okú megbetegedése volt, illetőleg balesetből eredően elnehezült a mozgása.

Tavaly november végén a borsodi kisvárosban lévő lakásukban már délelőtt hangosan vitatkoztak azon, hogy melyikük ivott meg több bort. Az ittas állapotú férfi a vita hevében az idős nőt legalább hatszor ököllel fején és arcán ütlegelte, majd amikor az ütések erejétől a földre zuhant, tovább bántalmazta. A férfi ezután magára hagyta a párját, a lakásból távozott, az ajtót kulcsra zárta. Az elkövető további iszogatás után, délután tért vissza, azonban a sértett ekkorra már meghalt.

A sértett az élet kioltásával szükségszerűen együtt járó gyötrelmeknél nagyobb kínokat élt meg, életét az időben érkező szakszerű segítség is eshetőlegesen menthette volna meg – fogalmaz az ügyészség. 

Az ügyészség a büntetlen előéletű, letartóztatásban lévő vádlottal szemben életfogytig tartó fegyházbüntetést indítványozott.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekantiszemitizmus

Antiszemitizmus-ügyben nektek kuss a nevetek!

Bayer Zsolt avatarja

Ez ordít a Soros-blogon.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu