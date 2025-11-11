Vita lett abból, hogy ki ivott meg több bort, halál lett a vége

A vádirat szerint a vádlott élettársi kapcsolatban élt a 71 éves nővel, akivel részegesen életek, rendszeresen veszekedtek. A sértettnek több természetes okú megbetegedése volt, illetőleg balesetből eredően elnehezült a mozgása.

Tavaly november végén a borsodi kisvárosban lévő lakásukban már délelőtt hangosan vitatkoztak azon, hogy melyikük ivott meg több bort. Az ittas állapotú férfi a vita hevében az idős nőt legalább hatszor ököllel fején és arcán ütlegelte, majd amikor az ütések erejétől a földre zuhant, tovább bántalmazta. A férfi ezután magára hagyta a párját, a lakásból távozott, az ajtót kulcsra zárta. Az elkövető további iszogatás után, délután tért vissza, azonban a sértett ekkorra már meghalt.