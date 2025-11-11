Pedrazzini fotóriporter, az 1956-os forradalom francia áldozata

Budapestre fotóstársaival együtt érkezett. Pedrazzini 1927-ben született Párizsban, és Monte-Carlóban nőtt fel.

Pedrazzini és az utolsó fotója (Forrás. Mandiner)

Pedrazzini kiváló fotós volt

Pedrazzini 1948-ban az alakuló Paris Match munkatársa lett, autodidakta módon képezte magát és lett hamarosan az egyik legjobb fotóriporter.

Pedrazzini már 1956 júliusában eljutott a vasfüggöny mögé. Kollégájával, Dominique Lapierre-rel a Szovjetunióban fotózhatott. Pedrazzini mondása volt, hogy „nagy drámai eseményeket csak az első vonalban lehet fényképezni.”

1956. október 28-án már Magyarországon volt a forradalom hírére. Lefotózta a mosonmagyaróvári sortűz áldozatait. Október 29-én már Budapesten volt, az utcákon fotózott. Október 30-án hírül véve, hogy a Köztársaság téren a felkelők a pártházat ostromolják, odasietett.

Szlama Árpád visszaemlékezése Pedrazziniról 1996-ban a Barátság című lapban „Nagyon meglepett, amikor először megláttam ezt a kifejezetten szép fiatalembert – emlékezett vissza a francia fotóriporterre. – Ballonkabátot viselt és fényképezőgép lógott a nyakában. Az egyetlen fotós volt, akinek volt bátorsága a helyszínen, magán a Köztársaság téren dolgozni, minden fedezék nélkül. Az összes többi külföldi fotóriporter és tudósító az Erkel Színházban »barikádozta el magát«.”

Mi történt a Köztársaság téren?

Az 1950-es években az embereknek mindennapos tapasztalattá vált a csengőfrász és a fekete autó eljövetele. Ez azt jelentette, hogy tartani kellett attól, ha csengettek a lakásajtón, mert előfordulhatott, hogy az államvédelem emberei érkeztek és vitték el koholt politikai vádak alapján a családfőt és esetleg a családtagokat, vagy éppen kitelepítési határozatot hoztak. Az államvédelem emberei mindig fekete autóval érkeztek.

A rettegés, a félelem légkörében Budapesten elterjedtek történetek, amelyek szerint az elfogott emberek közül voltak, akiket véglegesen, nyom nélkül el akarnak tüntetni, egy emberi húsdarálóban ledarálják és a Dunába dobják maradványait.

A másik elterjedt történet szerint a Köztársaság téri pártház alatt kazamatarendszer húzódik meg, ahol ártatlan emberek sínylődnek.