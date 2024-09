Kiderült, mi okozhatta a miskolctapolcai barlangfürdőben keletkezett tüzet

Egy kültéri lámpánál kialakult elektromos zárlat okozhatta a miskolctapolcai barlangfürdőben a tüzet – tudta meg a Boon.hu. A hírportál azonban emlékeztetett: Németh Judit, a barlangfürdőt üzemeltető Miskolci Fürdők Kft. ügyvezetője szombaton délelőtt azt mondta, három héttel ezelőtt vizsgálták meg a szakemberek a fürdő elektromos hálózatának és berendezéseinek állapotát és nem találtak rendellenességet.

Fotó: Boon.hu

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, pénteken este 7 óra után, közvetlenül a zárást követően keletkezett tűz a miskolctapolcai barlangfürdő terápiás részlegében.

A mintegy nyolcszáz négyzetméteres épület tetőszerkezete teljes terjedelmében égett.

A lángokat végül éjfél után oltották el a tűzoltók, de hajnali négy-öt óráig tartottak az utómunkálatok. A Miskolc és Térsége Turisztikai Egyesület elnöke a kialakult helyzetet az energiaválság idején tapasztalható állapothoz hasonlította, amikor is be kellett zárni a létesítményt, hozzátette azonban, hogy a mostani helyzet sokkal súlyosabb, itt nem lehet kinyitni az épületet egy döntéssel, rengeteg pénz kell majd a helyreállításhoz, ami több évig is eltarthat.