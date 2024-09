Napokig égett a tűz, most úgy tűnik, a tűzoltóknak sikerült elfojtaniuk a lángokat Vas vármegyében

Sikerült elfojtaniuk a lángokat a tűzoltóknak a Vas vármegyei Csönge külterületén, ahol Csönge és Kenyeri között négyszáz hektáron égett az aljnövényzet, bozótos, szalmabálák és az erdő – közölte a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.

Fotó: Vaol.hu

Szuhogyi-Balogh Nikoletta főhadnagy elmondta: a tűz megfékezésén négy vármegye hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltói dolgoztak, még mindig zajlanak munkálatok a helyszínen, az izzó területek keresésével az ismételt visszagyulladást szeretnék elkerülni.

A tűz elől az állatok is menekültek (Fotó: Vaol.hu)

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, Csönge külterületén csütörtökön csaptak fel a lángok, előbb a száraz fű, majd egy bozótos terület égett, ahonnan a közeli fenyőerdőre is átterjedt a tűz, végül pedig már a fák koronaszintje is lángolt. Szombat reggelre már csak foltokban égett az erdő aljnövényzete, de a szárazság és az erős szél miatt ismét súlyosabbá vált a helyzet, újraéledtek a lángok.

A tűzzel érintett terület nagysága négyszáz hektárra nőtt, egymás után érkeztek az egységek Vas, Zala, Győr-Moson-Sopron és Veszprém vármegyékből, végül már a Magyar Honvédség egy speciális helikopterét is bevetették az oltáshoz.

A tűzoltóknak szombaton Kenyeri határában sikerült megvédeniük egy szarvasmarhatelepet, a füst miatt lezártak egy mellékutat, de települést közvetlenül nem veszélyeztett a tűz, lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség.