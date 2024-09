Lázár János nemet mondott a Magyar Péter-féle reality show-ra

– Magyar Péter előbb bejárást, majd találkozást kért. Mindkettőre igent mondtam. Aztán valami egészen mást kért. Tegnap már megkapta erre is a választ. Nemet mondtam. Elsőre értette is, most, másnapra már nem. Úgy látszik, szükség volt egy új fb-posztra – fogalmazott Lázár János szerda délutáni Facebook-bejegyzésében.

Az építési és közlekedési miniszter a közösségi oldalán azt is jelezte, hogy Magyar Péter mehet bárhová a vasúton, a munkáját segítik, titkuk nincs, a vasút állapota közös örökség és közös érdek.

Velem is beszélhet, akár olyan vasúti helyszínen is, amelyikről sok minden elmondható, csak az nem, hogy szebbnek mutatja a valóságot, mint amilyen. Ilyenekre tettem javaslatot, nem egy légkondicionált irodára. Úgy látom, nem az utasoknak és a vasutasoknak akar segíteni, hanem a kampányának. Az előbbiben bárkinek partnere vagyok, az utóbbiban az ellenzék vezetőjének sem. Reality igen, reality show nem

– tette hozzá.

Borítókép: Lázár János építési és közlekedési miniszter (Fotó: Délmagyarország/Tábori Szilvia)