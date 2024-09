Lerántották a leplet Magyar Péter hazugságairól + videó

Az árvízi védekezés kapcsán is valótlanságot állított Magyar Péter, amikor azt mondta, hogy sem katonák, sem katasztrófavédelmi dolgozók nem vesznek részt az árvíz elleni harcban. Azonban több ezer katona és rendvédelmi dolgozó volt jelen a gátakon.

A Célpont stábja bemutatta azt is, hogy Vogel Evelin, Magyar Péter korábbi barátnője az Indexnek adott interjúban egyebek mellett arról is beszélt, hogy nem meri elmondani, hogy ki is valójában Magyar Péter, viselkedése pedig nem azt tükrözte, amit mondott.

Agyhalott. Így jellemezte még közvetlen munkatársai egy részét is Magyar Péter. Nehéz eset volt és amit mondott, a visszajelzései, azok mindig negatívak voltak. Tehát elmondta, hogy minden rossz, hogy mindenki, aki neki dolgozik, az rosszul végzi a dolgát, mindenki hülye, meg mindenki agyhalott és most nem azt mondom, hogy a szervezeten belül mindenki agyhalott, de hogy ezt nagyon sokszor ezt mondta és valójában az én munkámat is leszarozta folyamatosan

– mondta a volt barátnő.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MTI/Purger Tamás)