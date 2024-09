Magyar Péter egyszerű program alapján kommunikál, Orbán Balázs leleplezte a PetiBotot

Orbán Balázs Magyar Péternek üzent Facebook-bejegyzésében, miután a Tisza Párt elnöke visszautasította a köztévé második vitaajánlatát is. A miniszterelnök politikai igazgatója azt írta: „Megszereztük PetiBot programját:

10 ‘Okoskodás’

20 ‘Vádaskodás’

30 ‘Hazudozás’

40 IF ‘Szembesítés’ then ‘Angolnázás’

50 GO to 10”

Mint korábban beszámoltunk róla, a köztévé munkatársai csütörtök estére, a 48 perc című műsorba hívták meg a két politikust, hogy Magyarország aktuális helyzetéről beszélgessenek. A Tisza Párt elnöke tegnap délelőtt az árvízre hivatkozva mondta le a vitát, azt állítva, ő a gátakon fog homokzsákot pakolni. A 48 perc című műsor azonban csütörtökön este fél kilenckor kezdődne. Meglehetősen életszerűtlen, hogy Magyar Péterék sötétedés után is homokzsákokat pakolnának azon a néhány kritikus szakaszon, ahol a gátrendszereket ki kell egészíteni. Magyar Péter a bejegyzése végén azonban már azt írja, hogy neki nem Orbán Balázzsal, hanem Orbán Viktorral lenne megbeszélnivalója.

Magyar Péter megijedt?

„Hónapok óta nyomasztja Magyarország politika iránt érdeklődő közvéleményét azzal, hogy önnel senki nem vitázik, és nem hívják a köztelevízióba. Ezek után pedig, amikor teret és felületet kapna, angolnákat meghazudtoló módon igyekszik kibújni a vita alól. Sebaj, én megvárom. Kíváncsi vagyok, hogy a következő alkalommal mi lesz a kifogás. Kifogások gyártásában, vádaskodásban ugyanis ön eddig is világklasszis teljesítményt nyújtott” – írta Facebook-bejegyzésében tegnap Orbán Balázs Magyar Péternek címezve. A miniszterelnök politikai igazgatója arra kérte a Tisza Párt elnökét, hogy az árvíz elleni védekezés ügyében hagyja abba a hazudozást.

Az állami szervek és a kormány teszi a dolgát, Magyarország ezt is meg fogja csinálni, mint ahogy megtette 2013-ban is – amikor egyébként ön nem Magyarországon élt. Politizálásnak pedig a mi meglátásunk szerint nincs helye a gátakon

– írta. Fontos megjegyezni azt is, hogy Orbán Balázs korábban több ellenzéki politikussal is vitázott már, többek között Cseh Katalinnal és Fekete-Győr Andrással, s mindkettejükkel felmosta a padlót. Magyar Péter pedig nem először futamodik meg az éles vitahelyzet elől. A Híradó.hu közleménye szerint új időpontot ajánlott a közmédia a vitára, október 3-át, amikorra az árhullám már minden bizonnyal levonul, azonban Magyar ezt is visszautasította.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Magyar Péter/Facebook)