Magyar Péter milliókat vett fel a Volántól és a Magyar Közúttól, akkor nem zavarta a közlekedés állapota

Mint korábban beszámoltunk róla: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke közösségi oldalán támadta a kormányt a MÁV állapotát felróva egy levélben, amelyet Lázár János építési és közlekedési miniszternek címzett. A miniszter nem várt sokat, a hozzászólások között pontokba szedve válaszolt Magyar kritikáira, egyúttal meghívta volt beosztottját egy személyes találkozóra, hogy részletes tájékoztatást adjon a tervezett intézkedésekről.

Magyart a milliós fizetése mellett még nem zavarták a közlekedési állapotok

Magyar Péter közlekedési helyzetet illető kritikái kapcsán a Mandiner emlékeztetett: az immár kormánykritikus politikus nem is olyan rég még a Volánbusz igazgatósági tagjaként havi 1,16 milliós fizetést kapott, miután 2023 áprilisában bekerült a cég igazgatóságába.

Ráadásul ez már akkor történt, amikor a cég Lázár János építési és közlekedési miniszter alá tartozott.

Azonban amikor még nem indult el a politikai pályán, Magyar a tárcavezetőt sem ekézte nyilvánosan. Magyar egyébként már 2024-ben, politikusi karrierje elején bejelentette, hogy lemond a Volánbusznál betöltött pozíciójáról, ami igen érdekes, tekintve, hogy a nyilvánosan elérhető cégiratok szerint 2023. december 1-jén már nem volt igazgatósági tag, tehát előbb elbocsátották, mint ahogyan „lemondott”. De Magyar Péter dolgozott a szintén Lázár János minisztériumához tartozó Magyar Közút Zrt-nél is, ahol igazgatósági tag volt, és ahová még előbb, már 2022 augusztusában ült be. Ebben a pozíciójában havi 1,33 millió forintos fizetést kapott. Érdekes módon a magyar közlekedés állapotát ebben az időszakban – vagyis amikor ő is felelős volt érte – ugyancsak nem kritizálta nyilvánosan, ahogy Lázár Jánosba is csak most mart bele.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Kurucz Árpád)