Felhívta a figyelmet, hogy a szakemberek folyamatosan találnak buzgárokat, csurgókat a védműveken, és ezek megjelenése a tetőzésnél egyre gyakoribb lesz. Kérdésre elmondta azt is, hogy

Pilismaróton megcsúszott (suvadt) a töltés, de a szakemberek ezt gyorsan kezelték és leterhelték a védművet.

A vízügyi hatóságok nem értesültek semmilyen különleges eseményről a budapesti védekezés kapcsán. A Margitszigeten a védművek tartanak, szivárgásról egyelőre nincs hír.

A Duna főváros alatti szakaszán egy korábbi nagy árvíz miatt nagyon magas a partfal, és a mostani védművek is már készen állnak. Siklósi Gabriella elmondta azt is, hogy a védekezés például a Dunakanyarban most sokkal korábban, hatékonyabban, gyorsabban és tervszerűbben ment, mint 2013-ban.