Nívódíjat kapott a Mediaworks vármegyei lapjainak központi szerkesztősége

A reálkeresetek növekedése reményre jogosít, a fogyasztói bizalom helyreállításán még munkálkodni kell – mondta Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke az Érték és Minőség Nagydíj (ÉMIN) pályázat díjátadó eseményén, emelynek egyben a házigazdája és a pályázat fővédnöke. Úgy folytatta, az Émin célja a bizalom visszaszerzése, ezért fontos, hogy az emberek tudatos vásárlással támogassák a minőségi termékeket létrehozó hazai vállalkozásokat, amihez hozzájárul a valódi értékmérőként működő ÉMIN, mivel ezt a jók közül csak a legjobbak érdemlik ki.

A békeköltségvetés megerősíti a kis- és középvállalkozásokat

Latorcai János hangsúlyozta, hogy az idei 2-2 és fél százalékos gazdasági növekedést követően jövőre a gazdaság gyorsuló pályára fog állni.

A jövő évi költségvetés a béke költségvetése lesz, amelyben a kormány nagyszabású programot fog hirdetni a kkv-szektor megerősítésére. Ezek a lehetőségek újabb kitörési pontot fognak jelenteni

– szögezte le.

Felidézte: a koronavírussal kezdődő és egészen máig tartó időszak rámutatott a globális ellátási láncok sérülékenységére, illetve a szomszédunkban zajló háború okozta nehézségekre. Szűkül azoknak az államoknak a mozgástere, amelyek közvetítő szerepet akarnak betölteni Kelet és Nyugat között, a korábbi olcsó orosz nyersanyagokara és a német ipari kapacitásokra épülő európai gazdasági modell sajnos nem tud visszatérni. Látni kell, hogy a német gazdaság ismét visszaesett, az üzleti és lakossági bizalmi index romlott. Az orosz piacok nagy részének elvesztése azt jelenti, hogy a háború okozta kihívásokra immár hosszú távú és stratégiai problémaként kell tekinteni, ezért Magyarországnak a folyamatokhoz alkalmazkodó kormányprogramra lesz szüksége. Új körülmények között kell sikeresnek lenniük a magyar vállalkozásoknak, mert az nem fog megváltozni, hogy kicsi és nyitott gazdaság vagyunk – mutatott rá.

Nehéz környezetben kell helytállni

Farkas Sándor, az Agrárminisztérium miniszterhelyettesi feladatokat ellátó államtitkára kijelentette: megmaradásunk záloga a Kárpát-medencében hűnek maradni nemzetünkhöz, hagyományainkhoz és értékeinkhez. Elindult az elmúlt években egy örömteli változás, miszerint egyre népszerűbbek a magyar vállalkozások és termékek, újra érték lett a minőség.

Történelmi időket élünk, ma az orosz–ukrán háború hatásai határozzák meg mindennapjainkat, és a klímaváltozás is rendkívüli erőpróbát jelent a mezőgazdaságnak. Ebben a környezetben kell a magyar gazdáknak helytállniuk

– szögezte le.

Emlékeztetett: a rendszerváltás egyik nagy bűne volt a nyugati cégeknek eladni a feldolgozóiparunkat. Az ágazat jövője azon múlik, hogy mennyire leszünk képesek minél nagyobb magyar feldolgozottságú termékeket előállítani, aminek a jelentőségét a magyar kormány felismerte, ezért ad az előző két évihez képest háromszor több forrást erre. Mára az agráriumban jelen van a robottechnológia és a drónok, így a mezőgazdaság egy innovatív ágazattá vált, hiszen sokszor óráról órára kell a jövőt befolyásoló döntéseket hoznia, amellett, hogy megőrzik a hagyományos magyar ízeket és vonásokat – mutatott rá.

Támogatják az öntözésfejlesztést

Farkas Sándor kiemelte: a klímaváltozás elleni küzdelem jegyében a kormány támogatja az öntözés fejlesztését szolgáló beruházásokat, ami már több mint 32 ezer hektáron valósulhat meg, de az Agrárminisztérium még hatékonyabb intézkedéseket tervez.

A kormány stratégiai terve a víz megtartását tűzte ki célul, amiről a napokban tárgyaltak, ehhez egy többéves fejlesztési tervet készítenek elő.

A kormány feladata, hogy lehetővé tegye az öntözés fejlesztését a gazdáknak, mert egyes területeken már nem lehet öntözés nélkül gazdálkodni – állította.

Életműdíj Latorcai Jánosnak, különdíj a Mediaworksnek

Az Érték és Minőség Nagydíj pályázati életműdíjat Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke, a pályázati rendszer fővédnöke és Károlyi László, a Legrand Magyarország Villamos Rendszerek Zrt. vezérigazgatója, az ÉMIN Kiírói Tanács tagja vehette át.

Az Érték és Minőség Nagydíj pályázat kommunikációért nívódíjat a Mediaworks vármegyei lapjainak központi szerkesztősége, a TV2 Mokka és Tények című műsorainak szerkesztősége, valamint az MTVA hírigazgatósága kapta.

A Mediaworks képviseletében a díjat lapunk főszerkesztője, Néző László vette át. A Mediaworks azzal érdemelte ki a nívódíjat, hogy a legtöbbet tette a kiemelkedő minőségű értékek bemutatásáért, ezen belül az ÉMIN népszerűsítéséért.

Mi az ÉMIN?

Az ÉMIN korszerű, napjaink kihívásainak is megfelelő tanúsító védjegy, amely a kiemelkedő minőségű termékek és szolgáltatások egyértelmű megkülönböztetésével orientálja a fogyasztókat a globalizálódó piacgazdaság egyre bővülő termékkínálatában, illetve nemzetközi bevezetésre is alkalmasan képviseli a legkiválóbbakat. Az Érték és Minőség Nagydíj tanúsító védjegy olyan kiemelkedő eredményekre és teljesítményekre összpontosít, olyan vállalkozásokat ismer el, ahol különös figyelmet szentelnek a természeti környezet védelmére, a fenntarthatóságra, az energiahatékonyságra, továbbá korszerű, modern eszközökkel válaszolnak a globális kihívásokra. A díjazottak jól példázzák a tudásban és ötletekben egyaránt gazdag magyar alkotóerőt, ezáltal a kitüntető védjegy viselése kötelességgel és felelősséggel is jár.