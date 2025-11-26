Ez az igazi csillag születik – a BL-rangadón Esteváo elhomályosította Yamalt

Kedden este kilenctől a Stamford Bridge-en rendezték a forduló erre a napra jutó rangadóját két korábbi BL-győztes, a Chelsea és a Barcelona között. Sokan ezt a csatát a két 18 éves titán, a hazaiak brazilja, Esteváo és a katalán gyöngyszem, Lamine Yamal különmeccseként aposztrofálták. Ha az előzményeket nézzük, a londoni Kékek voltak a találkozó esélyesei, ugyanis a 2021-es Bajnokok Ligája-győztes londoni klub 2019 szeptembere óta a csoportkörökben, vagy a ligaszakaszban veretlen pályaválasztóként. Ezúttal a Chelsea egészen simán, 3-0-ra verte a Barcelonát, igaz, a katalánok valamivel több, mint egy félidőt emberhátrányban játszottak.

Hiába játszott jól Yamal, a Chelsea brazil tinisztárja, Esteváo ellen ő sem tudott mit tenni Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

Esteváo gólját hetekig mutogatják majd

Egy biztos, a két fiatal zseni közül ezúttal a brazil tini volt a főszereplő, tökéletesen elhomályosította Yamalt. Ha csak ezt a meccset nézzük, vélhetően senki sem érti, vajon a Transfermarkt adatai alapján hogy lehet 140 millió euró különbség az értékük között, ugyanis amíg a spanyol 200, addig Esteváo 60 milliót ér. Nézzük a két tinisztár statisztikáját:

Esteváo kontra Yamal

osztályzat: 7,9 – 7,3

lövés: 2 – 1

passzhatékonyság: 83% (29-ből 24 jó) – 72% (36-ból 26 jó)

labdaérintés: 48 – 64

kapu előtti labdaérintés: 8 – 3

sikeres cselek: 40% (5-ből 2) – 25% (8-ból 2)

sikeres párharcok: 13 – 14

Ráadásul Esteváo egészen parádés gólt rúgott a Barcelona kapujába, nem véletlenül mondta a 18 éves brazilról, Gianfranco Zola, a Chelsea korábbi klasszisa a BBC Sportnak, hogy „ami tetszik benne, az a bátorsága. Minden alkalommal, amikor látom, valami újat látok benne.” Maga a meccs főhőse úgy vélte a találkozó lefújását követően, hogy tökéletes estét produkált ő és csapata is.

– Nincsenek szavaim arra, hogy összefoglaljam, mit érzek most. Ez tényleg egy tökéletes este volt. A gólomnál minden nagyon gyorsan történt számomra, szinte észre sem vettem. Találtam egy kis teret, átküzdöttem magam rajta, és aztán megszereztem a csapat második góljátt. Ez egy különleges pillanat volt a karrieremben. Remélem, hogy még sok gólt szerzek – jelentette ki Esteváo, akit egyszerűen imádnak a Kékek szurkolói.