Esteváo Barcelona Yamal Hansi Flick Chelsea

Ez az igazi csillag születik – a BL-rangadón Esteváo elhomályosította Yamalt

Kedden már az ötödik fordulóval folytatódott a Bajnokok Ligája alapszakasza, a játéknap legnagyobb rangadója a Chelsea és a Barcelona összecsapása volt, melyen a klubvilágbajnok londoniak egészen simán, 3-0-ra nyertek. A Kékek győzelmének fő letéteményese az ifjú Esteváo volt, aki egyszerűen elhomályosította a katalánok tinisztárját, Lamine Yamalt. A 18 éves brazil lett a meccs legjobbja, és sokan minimum olyan fényes jövőt jósolnak neki, mint Yamalnak.

Molnár László
2025. 11. 26. 4:50
Esteváo volt a Chelsea legjobbja a Barcelona elleni BL-rangadón Forrás: BBC/Getty Images
Kedden este kilenctől a Stamford Bridge-en rendezték a forduló erre a napra jutó rangadóját két korábbi BL-győztes, a Chelsea és a Barcelona között. Sokan ezt a csatát a két 18 éves titán, a hazaiak brazilja, Esteváo és a katalán gyöngyszem, Lamine Yamal különmeccseként aposztrofálták. Ha az előzményeket nézzük, a londoni Kékek voltak a találkozó esélyesei, ugyanis a 2021-es Bajnokok Ligája-győztes londoni klub 2019 szeptembere óta a csoportkörökben, vagy a ligaszakaszban veretlen pályaválasztóként. Ezúttal a Chelsea egészen simán, 3-0-ra verte a Barcelonát, igaz,  a katalánok valamivel több, mint egy félidőt emberhátrányban játszottak.

Hiába játszott jól Yamal, a Chelsea brazil tinisztárja, Esteváo ellen ő sem tudott mit tenni
Hiába játszott jól Yamal, a Chelsea brazil tinisztárja, Esteváo ellen ő sem tudott mit tenni     Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

Esteváo gólját hetekig mutogatják majd

Egy biztos, a két fiatal zseni közül ezúttal a brazil tini volt a főszereplő, tökéletesen elhomályosította Yamalt. Ha csak ezt a meccset nézzük, vélhetően senki sem érti, vajon a Transfermarkt adatai alapján hogy lehet 140 millió euró különbség az értékük között, ugyanis amíg a spanyol 200, addig Esteváo 60 milliót ér. Nézzük a két tinisztár statisztikáját:

Esteváo kontra Yamal

  • osztályzat: 7,9 – 7,3
  • lövés: 2 – 1
  • passzhatékonyság: 83% (29-ből 24 jó) – 72% (36-ból 26 jó)
  • labdaérintés: 48 – 64
  • kapu előtti labdaérintés: 8 – 3
  • sikeres cselek: 40% (5-ből 2) – 25% (8-ból 2)
  • sikeres párharcok: 13 – 14

Ráadásul Esteváo egészen parádés gólt rúgott a Barcelona kapujába, nem véletlenül mondta a 18 éves brazilról, Gianfranco Zola, a Chelsea korábbi klasszisa a BBC Sportnak, hogy „ami tetszik benne, az a bátorsága. Minden alkalommal, amikor látom, valami újat látok benne.” Maga a meccs főhőse úgy vélte a találkozó lefújását követően, hogy tökéletes estét produkált ő és csapata is.

– Nincsenek szavaim arra, hogy összefoglaljam, mit érzek most. Ez tényleg egy tökéletes este volt. A gólomnál minden nagyon gyorsan történt számomra, szinte észre sem vettem. Találtam egy kis teret, átküzdöttem magam rajta, és aztán megszereztem a csapat második góljátt. Ez egy különleges pillanat volt a karrieremben. Remélem, hogy még sok gólt szerzek – jelentette ki Esteváo, akit egyszerűen imádnak a Kékek szurkolói.

Esteváo csodagólja a Barcelona ellen:

Hansi Flick: el kell fogadnunk a vereséget, de tanulni kell belőle

A mérkőzést nyilvánvalóan befolyásolta Arajuó kiállítása a 44. percben, ám addigra már vezetett a Chelsea, túl volt két meg nem adott gólon, ráadásul fölényben játszott a katalánok ellen. A Kékek olyan teljesítményt nyújtottak, amit utoljára talán a klub-vb fináléjában láttunk tőlük, amikor a BL-győztes PSG-t verték 3-0-ra. Nézzük, mit mondanak a statisztikai adatok.

Chelsea–Barcelona 3-0

  • várható gólok (xG) 1.76 – 0.80
  • labdabirtoklás: 55% – 45%
  • összes lövés/kaput eltaláló: 15/6 – 5/2
  • nagy helyzetek: 3 – 1
  • szögletek: 4 – 0
  • passzok: 89%-os hatékonyság (516-ból 457 jó) – 84% (418/352)
  • szabálytalanságok: 18 – 12
  • szerelések: 69%-os hatékonyság (9 sikeres 13 kísérletből) – 54% (14/26)
  • beívelések: 27%-os hatékonyság (3 sikeres 11 kísérletből) – 33% (1/3)
  • megnyert párharcok: 35 – 61
  • labdaszerzés: 8 – 8
  • védések: 2 – 3
Hansi Flick most nem tudta megmutatni a jó irányt a csapatának, a Barca sima vereséget szenvedett a Chelsea ellen
Hansi Flick most nem tudta megmutatni a jó irányt a csapatának, a Barca sima vereséget szenvedett a Chelsea ellen     Fotó: URBANANDSPORT / NurPhoto

A fenti adatok igencsak árulkodóak, a Barcelonának esélye sem volt a pontszerzésre Londonban. Pontosan tudja ezt a katalánok vezetőedzője, Hansi Flick is, aki a Marca kérdésére elmondta, a szurkolóknak megígéri, hogy a következő meccseken egy másfajta Barcát fognak látni, hisz minden edzésen látja, milyen keményen dolgoznak a játékosai.

– Nem tudom, hány perc telt el, de sokat játszottunk emberhátrányban, és a Chelsea egy nagyon jó csapat. El kell fogadnunk a vereséget, és pozitívan kell gondolkodnunk, tanulnunk kell ebből a vereségből. Nagyon nehéz lesz a legjobb nyolc között végezni az alapszakaszban, de bármi lehetséges. Agresszívan kell játszanunk. Láttunk egy dinamikusabb Chelsea-t, és ezt várom el a csapatomtól. Keményebben kell küzdenünk és agresszívabban kell játszanunk – fogalmazott a Barcelona német szakvezetője.

BL-alapszakasz, az 5. forduló keddi eredményei

Ajax–Benfica 0-2 (0-1)

gólszerzők: gól: Dahl (6.), Barreiro (90.)

Galatasaray–Royale Union Saint-Gilloise 0-1 (0-0)

gólszerző: David (57.)

Dortmund–Villarreal 4-0 (1-0)

gólszerzők: Guirassy (45+2., 54.), Adeyemi (58.), Svensson (90+5.)

Chelsea–Barcelona 3-0 (1-0)

gólszerzők: Koundé (27. – öngól), Estevao (55.), Delap (73.)

Bodö/Glimt–Juventus 2-3 (1-0)

gólszerzők: Blomberg (27.), Fet (87. – 11-esből,) ill. Openda (48.), McKennie (59.), J. David (90+1.)

Manchester City–Leverkusen 0-2 (0-1)

gólszerzők: Grimaldo (23.), Schick (54.)

Olympique Marseille–Newcastle United 2-1 (0-1)

gólszerzők: Aubameyang (46., 50.), ill. Barnes (6.)

Slavia Praha–Athletic Bilbao 0-0

Napoli–Qarabag 2-0 (0-0)

gólszerők: McTominay (66.), Jankovics (72. – öngól)

 

