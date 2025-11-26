„Helyreigazítás”

idezojelek
Leírom újra: a 2022-as választás után balos mérőcégek vezetői maguk árulták el: szimplán átverték az embereket.

Pilhál György
Publicus Intézet Pulai András 2025. 11. 26.
A brüsszeli Politico hírportál „Poll of Polls” („Mérések mérése”) elnevezésű összesítése november 14-én arról adott hírt: a Fidesz–KDNP átvette a vezetést a Tiszától. Miután a „meglepő” hír végigfutott a nyilvánosságon (tegnapi jegyzetemet én is erről írtam), „valaki” jelenthette a „bakit” a szerkesztőségnek, mire a portál gyorsan „korrigált”.

Nemes egyszerűséggel törölte az összesítésben figyelembe vett közvélemény-kutatások közül a 2024-es EP-választási eredményeket legpontosabban eltaláló Magyar Társadalomkutató, valamint a harmadik legprecízebben előrejelző intézet, az Alapjogokért Központ legutóbbi méréseit.

Sőt, hogy még hatékonyabban torzítsanak, beemelték a vérbalos Publicus Intézet (Pulai András: „Zárul az olló”) mérését, mire láss csodát: „visszafolyt” a helyére a Tisza. Továbbra is „vezet”.
(Érdekes, amit Talabér Krisztián, a Magyar Társadalomkutató kutatási igazgatója ír: „A Medián közel három hónapja tartó hallgatása üvöltőbb, mint valaha. Azt kétlem, hogy ne lett volna mintavételük. A probléma inkább az lehet, amit a számok mutatnak.” (Talabér arra utal, a Medián nem szívesen hozná nyilvánosságra a méréseit, mert azzal ártana a Tiszának.)

Ismétlés a tudás anyja. Leírom újra: a 2022-as választás után balos mérőcégek vezetői maguk árulták el: szimplán átverték az embereket.

Róna Dániel (21 Kutatóközpont) és Hann Endre (Medián) is elismerte, a szoros versenyt mutató méréseiket azért készítették, hogy befolyásolják az ellenzéki választókat. Róna egyenesen úgy fogalmazott, „Ezek az anyagok azzal a céllal készültek, hogy hülyítsék az embereket.” Nem jött be.

