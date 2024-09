Orbán Balázs, ha kell, fegyverrel harcol a Corvin közben

„Nem állt szándékomban félreérthetően fogalmazni 1956 ügyében. Hiba volt részemről, és ha ezzel valakit megbántottam, akkor ezért elnézést kérek. Megerősítem, hogy ha szükség lesz rá, én ott leszek fegyverrel a kezemben a Corvin köznél” – írja Facebook-bejegyzésében Orbán Balázs, akit a teljes baloldali politikai porond megtámadott egy minapi kijelentése miatt.

Orbán Balázs a műsorban azt mondta: megtanulták, hogy óvatosan kell bánni a nagyon értékes magyar életekkel, azokat nem lehet csak úgy odadobni mások elé. Forrás: Képernyőfotó

A miniszterelnök politikai igazgatója a Mandiner szerdai videós műsorában azt mondta: „56-ból kiindulva mi valószínűleg nem csináltuk volna azt, amit Zelenszkij, aki belevitte az országát egy háborús védekezésbe.” Hozzátette: megtanulták, hogy óvatosan kell bánni a nagyon értékes magyar életekkel, azokat nem lehet csak úgy odadobni mások elé. Orbán Balázs a posztjában most azt írta: mérceként neki nem azoknak kell megfelelnie, akik a kommunista utódpártban ülnek ma is, nem azoknak, akik lovasrohamot vezényeltek ellenünk 2006. október 23-án, nem is azoknak, akiket külföldről fizetnek, és nem azoknak, akik csak a nőkkel szemben keménykednek.

„Hanem elsősorban a saját családom már nem velünk lévő tagjainak kell megfelelnem, akik életüket adták a hazáért a szovjetek elleni küzdelemben, mint egyik dédapám; vagy szabadságukat adták a hazáért akkor, amikor a kommunista rendszer koncepciós per keretében börtönbe zárta őket, mint az egyik nagymamám. Az ő emlékük és minden ‘56-os emléke legyen áldott!” – írta.

Mint korábban beszámoltunk róla: Orbán Viktor ma reggel a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában az esetről azt mondta, észnél kell lennünk, nem szabad kétségeket hagyni, pontosan kell fogalmazni. Hozzátette: Orbán Balázs félreérthetően fogalmazott. A kormányfő szerint amennyiben a történelem úgy fordulna, és újra harcolni kellene a hazáért, Orbán Balázs is ott lenne a Corvin-közben. Hasonlóan vélekedett Gulyás Gergely is, aki szerint azok rágalmazzák Orbán Balázst kitartóan és engesztelhetetlenül, akik nem félreérthetően szoktak fogalmazni, hanem a hazugság bajnokai.

Közéjük sorolta Magyar Pétert, aki a legrosszabb kommunista gyakorlatot idéző módon a saját feleségéről készített titokban hangfelvételt.

Közéjük sorolta Gyurcsány Ferencet is, aki a tiltott önkényuralmi jelképek közül a vörös csillagot akarta legalizálni. Megemlítette emellett, hogy Gyurcsány felesége, Dobrev Klára nagyapja Apró Antal volt, aki az Országgyűlés elnökeként a parlamentben tapsvihar közepette jelentette be Nagy Imre kivégzését, amelyet a nép jogos elégtételének, az ellenforradalom méltó megbosszulásának nevezett.

Borítókép: Orbán Balázs (Fotó: MTI/Katona Tibor)