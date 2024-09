Már használják a mesterséges intelligenciát a közoktatásban, Rétvári Bence azt is elárulta, hol

Megújultak a digitális és nyomtatott tananyagok, melyek már tartalmazzák a mesterséges intelligenciával (MI) kapcsolatos ismereteket, és hamarosan tovább fognak bővülni – mondta Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a Mesterséges intelligencia a tananyagban című sajtótájékoztatón.

Hangsúlyozta: fontos, hogy a magyar diákok számára a tananyag mindig a legkorszerűbb legyen és a világon található legújabb fejlesztések megjelenjenek benne.

Az idei tankönyvekben is erről lehet olvasni, a tizenegyedikes digitális kultúra tankönyvben egy lecke már az MI-ről szól, hogy ennek az alapvető kritériumaival és fogalmaival tisztában legyenek a diákok.

A nyelvoktatásban már most használják az MI-t

Az államtitkár azt állította, hogy az MI-ről a legtöbb ismeret és tananyag viszont nem a nyomtatott tankönyvekben fog megjelenni, hanem a Nemzeti Köznevelési Portálon, másnéven az okosportálon lesz fent, hiszen az MI lesz az informatikának az a területe, ami a leggyorsabban változik, akár egy tanéven belül. A diákok egy QR-kód segítségével vagy a tanárok utasításai szerint tudnak belépni az okosportálra, ahol már most is van az MI-nek két nagykövete, akik látványos videókban magyarázzák el a diákoknak az MI működésének alapjait, társadalmi hatásait és korlátait, valamint a benne rejlő veszélyeket és lehetőségeket, közérthető nyelven.

A Krétában is megjelent az MI: a nyelvoktató modul már ezt hívja segítségül, amikor különböző feladatokat ad a diákoknak, majd kiértékeli, hogyan alakul a nyelvi készségük.

Ha egy tanulónak szüksége van az aktuális szinten történő gyakorlásra, akkor ehhez mérten ad feladatokat, ha pedig úgy érzékeli, hogy a diák továbbléphet, akkor nehezebb leckét ad – részletezte Rétvári Bence. Hozzátette, hogy a az okosportál fejlesztését már az idei tanévben is tervezik különböző kiegészítő olvasmányokkal, leckékkel és okosfeladatokkal. A kockázatok is mindig szóba kerülnek: például hogyan lehet felismerni, ha egy szöveget az MI írt.

Bemutató-, multimédia- és grafikakészítés a középpontban

Az államtitkár kitért arra is, hogy a hetedik évfolyamon az idei fejlesztésben a bemutatókészítés meg fog jelenni, ma ez már a munkaerőpiacon nagyon jelentős készségnek számít. A nyolcadikosok számára a multimédiás elemek készítése fog szerepelni a tananyagban, a kilencedk évfolyamon pedig a szövegszerkesztésre és a számítógépes grafikára koncentrál a fejlesztés fő iránya. – Jól látható ezekből is, hogy igyekszünk lépést tartani a korral, ennek köszönhetően a magyar oktatás az egyik leggyorsabban megújulók között van, és arra törekszünk, hogy az MI használatához szükséges készségeket a diákoknak át tudjuk adni. Ezzel hasznos és életszerű tudásra tehetnek szert, ráadásul ez egy olyan kérdéskör, ami motiválja őket.

Az a célunk, hogy a magyar oktatás mindig korszerű, modern, 21. századi, hazafias és gyermekközpontú legyen

– fogalmazott Rétvári Bence, hozzátéve hogy az okosportálon még nyáron is 15 millió letöltés történt, így már összesen 200 millió letöltés felett járnak, köszönhetően a diákok számára látványosabb és megfoghatóbb tartalomnak.

Brassói Sándor, az Oktatási Hivatal elnöke (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Egyre népszerűbb az okosportál

Brassói Sándor, az Oktatási Hivatal (OH) elnöke arról beszélt, hogy a magyar köznevelésben a digitális kultúra tanítása meghatározó fontosságú terület, melyet már a 2020-as Nemzeti alaptantervben történt névváltoztatással is jeleztek. Az OH a tankönyvfejlesztésért is felelős, mindent megtesznek azért, hogy a tankönyvekben frissen tartsák a digitális tartalmakat. Az okosportálon mindezek a tankönyvek elérhetők, és ezekben olyan új fejlesztési elemek jelennek meg, amelyek közelebb hozzák a tudást a tanulóknak.

Az okosportálon a tankönyvek digitális változata annyiban tér el a papíralapú könyvektől, hogy minden egyes leckében sok tudást, készségeket és kompetenciát fejlesztő linket, alkalmazást, fotót, hangzóanyagot, videókat, valamint szimulációkat építettek be, melyek nagyban segítik a tananyag könnyebb megértését.

A tanárnak a Kréta-felületen elegendő megjeleníteni azt a linket, ahol az adott lecke digitális tananyagtartalma található és videók nyílnak meg, például a mesterséges intelligenciával foglalkozó tananyagról. Ha a tanuló egy tananyagot elolvas akár papíron, akár digitális módon, majd megnézi a kisfilmeket és meghallgatja a hangzóanyagokat, akkor továbbkattintva kérdésekkel is találkozik, melyekre ha válaszol, akkor a digitális kompetenciája és a digitális térben való tájékozódási képessége is jelentősen fejlődik – mutatott rá az OH elnöke. Hozzáfűzte, ennek köszönhető, hogy nemcsak tanítási órán, hanem azon kívül is egyre többen használják az okosportált.

Brassói Sándor ismertette: a tananyagban helyet kapott a robotika is már a harmadik és negyedik évfolyamos tankönyvben, továbbá az okosportálon olyan szimulációk, rajzok vannak feltüntetve, amelyek megmutatják, hogy az algoritmizálás mit jelent, így a diákok a felsőbb évfolyamokon könnyebben értik majd meg a tanár segítségével, hogyan jön létre a programozás folyamata.

A magyar köznevelés követi a világgazdaság folyamatait, így nemcsak a digitáliseszköz-használat hátterét támogatják, hanem másfél-két év múlva létrehoznak egy adaptivitást segítő alkalmazást.

Ez azt jelenti, hogy amikor egy tanuló egy leckét végigolvas és elkezd válaszolni az ellenőrző kérdésekre, akkor a rájuk adott válaszok sikerességétől függően bonyolultabb vagy egyszerűbb kérdéseket kap, segítve ezzel a minél alaposabb tanulást, amihez sikerélmény is párosul. Ehhez szükség van az MI-re, jelenleg a fejlesztés elején járnak – jelentette ki az OH elnöke.