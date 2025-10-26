Orbán Balázs: Ez a mi körünk!

„A Békemeneten újra átélhettük, mit jelent ehhez a közösséghez tartozni” – írta Orbán Balázs a közösségi oldalára feltöltött videó mellé.

Orbán Balázs. Fotó: MTI/Kocsis Zoltán

„Mi azok vagyunk, akik abban hisznek, hogy Magyarország sorsáról csak a magyarok dönthetnek, és nem akarjuk, hogy mások mondják meg helyettünk, hogyan kellene élnünk” – hangsúlyozta a miniszterelnök politikai igazgatója, majd hozzátette:

„Ez az a kör, ahol magyar jövőt szeretnénk teremteni. Ahol nem kérdés, hogy egy szabad és szuverén Magyarországban gondolkodunk.

Ahol a nemzet és hagyomány vitán felül álló alapértékek. Nekünk ezt jelenti ez a kör” – zárta a gondolatait a miniszterelnök politikai igazgatója.