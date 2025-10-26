Orbán BalázsFideszBékemenet

Orbán Balázs: Ez a mi körünk!

A miniszterelnök politikai igazgatója a közösségi oldalán a nemzeti körről írt, és egy videót posztolt a Békemenet legérdekesebb pillanatairól. Aláfestő zenének autentikusan az Edda Művek A kör című számát tette.

Forrás: Facebook2025. 10. 26. 13:06
Minden eddiginél többen voltak a Békemeneten
Minden eddiginél többen voltak a Békemeneten Forrás: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály
„A Békemeneten újra átélhettük, mit jelent ehhez a közösséghez tartozni” – írta Orbán Balázs a közösségi oldalára feltöltött videó mellé. 

Orbán
Orbán Balázs. Fotó: MTI/Kocsis Zoltán

„Mi azok vagyunk, akik abban hisznek, hogy Magyarország sorsáról csak a magyarok dönthetnek, és nem akarjuk, hogy mások mondják meg helyettünk, hogyan kellene élnünk” – hangsúlyozta a miniszterelnök politikai igazgatója, majd hozzátette: 

„Ez az a kör, ahol magyar jövőt szeretnénk teremteni. Ahol nem kérdés, hogy egy szabad és szuverén Magyarországban gondolkodunk. 

Ahol a nemzet és hagyomány vitán felül álló alapértékek. Nekünk ezt jelenti ez a kör” – zárta a gondolatait a miniszterelnök politikai igazgatója.

 

Borítókép: Békemenet (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)


 

