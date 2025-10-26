Nem képezi vita tárgyát, hogy Magyarország kitől mennyi energiahordozót vásárol

Az energiabeszerzés, az energiamix kialakítása az Európai Unióban tagállami hatáskör, senki sem szólhat bele abba, hogy Magyarország kitől mennyi olajat vagy gázt vásárol – mondta a Századvég energia- és klímapolitikai üzletágának vezetője a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.

Hortay Olivér. Forrás: Századvég

Hortay Olivér annak kapcsán beszélt, hogy az EU energiaügyi minisztereinek tanácsa 2028-tól megtiltaná az orosz energiahordozók behozatalát. A szankciókhoz egyhangú döntésre van szükség – mondta. Az pedig ügyeskedés, hogy az Európai Bizottság (EB) megpróbálja átnyomni a szankciót egyfajta kereskedelempolitikai intézkedésként a tagállamokon. (Ezekhez ugyanis elég a minősített többség.)

Így lehetett, hogy hétfőn az energiaügyi miniszterek elfogadták a bizottság javaslatát, annak ellenére, hogy Magyarország nemmel szavazott rá – tette hozzá.

A szakértő kifejtette: amit az EB és az Európai Parlament képvisel, teljesen észszerűtlen. Örökre ki akarják tiltani az orosz energiahordozókat az EU-ból, mindegy, hogyan alakul az orosz–ukrán háború. Az EU földgázellátásának 19 százalékát tavaly Oroszország biztosította, az ukrán tranzit megszűnése miatt ez ma már valamivel kevesebb. Közölte, ha a döntést átvinnék, és már a jövő év elejétől megtiltanák az azonnali ügyletekben a vásárlásokat, ami több mint a beszerzések egyharmadát teszik ki, az a 2022-eshez hasonló mértékű kínálati sokkot idézne elő.

Ennek beláthatatlan következményei lennének az árakra úgy, hogy a magas energiaárak már most is a közösség legnagyobb versenyképességi problémáit jelentik

– mondta.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a hosszú távú szerződések tiltása nemcsak Magyarországot érinti, mert cseppfolyósítva Franciaország és Belgium is nagy mennyiségű földgázt vásárol, de Németország is vesz Belgiumtól LNG-t, ami vélhetően jelentős részben orosz eredetű.

Magyarországon, Szlovákiában elsősorban árproblémát okozna a lépés, bár az európai gázpiac szorosan integrált, súlyos kínálati sokkot eredményezne.

Hortay Olivért beszélt arról is, hogy az olajpiac ellátási oldalán sokkal súlyosabb kihívásokat kellene kezelni a régióban. Jelenleg a magyar és a szlovák igényeket Ukrajnán át a Barátság, Horvátországon át az Adria vezetéken elégítik ki. Ha az intézkedés megvalósulna, kiesne a Barátság kőolajvezeték és az orosz kőolaj, ami a régió ellátásának több mint kétharmadát adja. Kiemelte, hogy az Adria vezeték kapacitása nem elegendő ahhoz, hogy megbízhatóan kielégítse a két ország üzemanyagigényeit.