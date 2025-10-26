energiahordozógáz árolajüzemanyag

Nem képezi vita tárgyát, hogy Magyarország kitől mennyi energiahordozót vásárol

Az Európai Bizottság ügyeskedése ezerforintos benzinárakat is okozhat.

Magyar Nemzet
2025. 10. 26. 13:51
Fotó: Hegedüs Róbert Forrás: MTI Fotószerkesztőség
Az energiabeszerzés, az energiamix kialakítása az Európai Unióban tagállami hatáskör, senki sem szólhat bele abba, hogy Magyarország kitől mennyi olajat vagy gázt vásárol – mondta a Századvég energia- és klímapolitikai üzletágának vezetője a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.

Hortay Olivér. Forrás: Századvég

Hortay Olivér annak kapcsán beszélt, hogy az EU energiaügyi minisztereinek tanácsa 2028-tól megtiltaná az orosz energiahordozók behozatalát. A szankciókhoz egyhangú döntésre van szükség – mondta. Az pedig ügyeskedés, hogy az Európai Bizottság (EB) megpróbálja átnyomni a szankciót egyfajta kereskedelempolitikai intézkedésként a tagállamokon. (Ezekhez ugyanis elég a minősített többség.) 

Így lehetett, hogy hétfőn az energiaügyi miniszterek elfogadták a bizottság javaslatát, annak ellenére, hogy Magyarország nemmel szavazott rá – tette hozzá.

A szakértő kifejtette: amit az EB és az Európai Parlament képvisel, teljesen észszerűtlen. Örökre ki akarják tiltani az orosz energiahordozókat az EU-ból, mindegy, hogyan alakul az orosz–ukrán háború. Az EU földgázellátásának 19 százalékát tavaly Oroszország biztosította, az ukrán tranzit megszűnése miatt ez ma már valamivel kevesebb. Közölte, ha a döntést átvinnék, és már a jövő év elejétől megtiltanák az azonnali ügyletekben a vásárlásokat, ami több mint a beszerzések egyharmadát teszik ki, az a 2022-eshez hasonló mértékű kínálati sokkot idézne elő. 

Ennek beláthatatlan következményei lennének az árakra úgy, hogy a magas energiaárak már most is a közösség legnagyobb versenyképességi problémáit jelentik

– mondta.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a hosszú távú szerződések tiltása nemcsak Magyarországot érinti, mert cseppfolyósítva Franciaország és Belgium is nagy mennyiségű földgázt vásárol, de Németország is vesz Belgiumtól LNG-t, ami vélhetően jelentős részben orosz eredetű. 

Magyarországon, Szlovákiában elsősorban árproblémát okozna a lépés, bár az európai gázpiac szorosan integrált, súlyos kínálati sokkot eredményezne.

Hortay Olivért beszélt arról is, hogy az olajpiac ellátási oldalán sokkal súlyosabb kihívásokat kellene kezelni a régióban. Jelenleg a magyar és a szlovák igényeket Ukrajnán át a Barátság, Horvátországon át az Adria vezetéken elégítik ki. Ha az intézkedés megvalósulna, kiesne a Barátság kőolajvezeték és az orosz kőolaj, ami a régió ellátásának több mint kétharmadát adja. Kiemelte, hogy az Adria vezeték kapacitása nem elegendő ahhoz, hogy megbízhatóan kielégítse a két ország üzemanyagigényeit.

Közlése szerint a finomítók egy adott egységnyi orosz, illetve kisebb részben nem orosz olaj bekeverési arányra vannak optimalizálva. Ha az orosz olaj beszerzési aránya sérülne, az mesterséges kínálatszűkítés lenne, a rendelkezésre álló üzemanyag-mennyiség csökkentése drasztikus áremelkedést okozna. Literenként ezer forint feletti üzemanyagárakkal kellene számolni.

Ellentmondásosnak nevezte az EU ellátási láncokról szóló rendeletét, amellyel az unió azt várja el szénhidrogén-vállalatoktól, hogy karbonsemlegessé váljanak. A katari gázvállalatnak például biztosítania kellene azt, hogy a beszállító vállalatai is egyre nagyobb lépéseket tegyenek a klímasemlegesség felé vezető úton. Katar és az Egyesült Államok többször jelezte, hogy ezek megvalósíthatatlan elvárások – jegyezte meg.

Mindez Hortay Olivér szerint rámutat azokra az ellentmondásokra is, amelyek az EB kereskedelmi konfliktusait jellemzik: ki akarja tiltani az orosz gázt az EU-piacról, és az Egyesült Államoktól, illetve Katartól várja, hogy kompenzálják azt, de ők nem fogják kompenzálni. Egyre nagyobb hangsúlyt szeretne fektetni az EU a megújuló energiahordozókra, de a zöldtechnológiák jelentős része Kínából érkezik, és Kínával is egyre jobban összerúgja a port az európai vezetés.

Azt, hogy pontosan mit okoznak a szankciók, még nem tudni. Nem látni azt, hogy az amerikaiak mennyire veszik komolyan a másodlagos szankciókat, amelyek további vállalatokra terjesztik ki a büntető intézkedést, és azt sem látni, hogy India és Kína hogyan alkalmazkodik a lépéshez. Kérdés az is, hogyan lép az OPEC, már felmerült, hogy növelik a kitermelést – magyarázta.

Magyarország ellátásával kapcsolatban azt mondta, bizakodó, mert Donald Trump amerikai elnök odafigyelt Magyarországra, és többször nyilvánosan megerősítette, hogy megértette az ország helyzetét, ami egyértelmű kiállást jelent.

