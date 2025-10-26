Az MLSZ visszaszólt a magyarszabály miatt dühöngő Hornyák Zsoltnak

A szombati összecsapást követően Hornyák Zsolt elmondta, nem egyértelmű az úgynevezett magyarszabály cserénél vagy kiállításnál, a megoldásért a mérkőzés közben keresték telefonon az MLSZ-t.

Az MLSZ reagált a szombati meccsen történtekkel kapcsolatos kifakadásra. Forrás: MTKBudapest.hu

– Mondták: a kiállított játékosnak érvényes a kilencven perce. Ezek milyen szabályok? Ki hozta ezeket? Hát aki öt percet játszik, az nem kilencven! Egy edzőt olyan helyzetbe hoznak, hogy meccs közben kell telefonálgatni, hát ez nevetséges! Persze én nem nevetek ezen, mert az edzőkollégák biztosan értik, miről beszélek. Remélem, ez el lesz magyarázva a kluboknak, hihetetlen, hogy mindezt telefonon kell elintézni – mondta a meccs után a Puskás Akadémia vezetőedzője, aki Markgráf Ákos kiállítása miatt is kifakadt.

Az MLSZ tisztázta a helyzetet

Nem késett sokat a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) válasza, a hivatalos oldalon megjelent kommünikében a szövetség emlékeztetett, hogy a klubok még június 13-án kézhez kapták írásban az ösztönzési ajánlás részleteit, benne az ötből egy fiatalként ismert rendszerrel. Az MLSZ ezután ismertette a szóban forgó szituáció pontos kitételeit, kiemelve, hogy az ösztönzés betartása nem kötelező: az öt magyar és egy fiatal pályára küldéséről a klubok maguk döntenek.

„A labdarúgóknak végig a pályán kell lenniük, kivéve

a) ha a labdarúgó(ka)t lecserélték és helyette/helyettük az előírásoknak megfelelő labdarúgó(k) lép(tek) pályára; vagy

b) ha a labdarúgó(ka)t kiállították, vagy

c) ha a labdarúgó(k) sérülése esetén a sportszervezet minden cserelehetőségét kimerítette.”

Sajnálatos, hogy a nyár elején megismert, néhány pontból álló MLSZ-ösztönzési rendszer bevezetése után hónapokkal, a 11. forduló után előfordulhat, hogy egy vezetőedző – nem az első alkalommal – alaptalanul panaszkodik a nyilvánosság előtt egy olyan eset kapcsán, melyre külön kitér a szabályozás, egyértelmű helyzetet teremtve a döntéshozók számára

– zárul a közlemény, amely nem nevezi meg név szerint Hornyák Zsoltot, ám a kontextusból könnyű kiolvasni, hogy a Puskás Akadémia trénere volt a fő célpont.

Kubatov Gábor is megszólalt

A Ferencváros elnöke, Kubatov Gábor is reagált a helyzetre az Origo cikke szerint. Kubatov a közösségi oldalán tette közé Hornyák nyilatkozatát videós formában az alábbi posztszöveggel:

Vajon mikor jön el az a pont, hogy az edzők véleményét is meghallgatja az MLSZ?

Nos, az érintettek megkapták a válaszukat – kérdés, mi lesz az ügy folytatása.