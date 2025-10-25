Hornyák ZsoltmagyarszabályMLSZPuskás Akadémia

Mateklecke az MLSZ-nek: miért egyenlő öt kilencvennel? Csányi úrtól nem érkezett telefonos segítség

Tragikomikus jelenet tarkította rögtön az elején a végül 1-1-re végződött Puskás Akadémia–MTK NB I-es mérkőzést. Markgráf Ákos kiállítása után a hazaiak Hornyák Zsolttal az élen nem tudták, mi a teendő a magyarszabály miatt, s egyenesen az MLSZ-t hívták segítségért. A felcsútiak edzője szíve szerint Csányi Sándortól, a szövetség elnökétől szeretne magyarázatot kapni a kérdéseire.

Magyar Nemzet
2025. 10. 25. 20:20
Markgráf Ákos (balra a játékvezető mellett) kiállítása okozta a bonyodalmakat a Puskás Akadémia-MTK bajnokin
Markgráf Ákos (balra a játékvezető mellett) kiállítása okozta a bonyodalmakat a Puskás Akadémia-MTK bajnokin Forrás: Kovács Péter
Ha azt nézzük, hogy Markgráf Ákos kiállítása miatt már 6. percben emberhátrányba került, akkor bravúros a pontszerzés, az 1-1-es döntetlen a Puskás Akadémiától az MTK ellen a labdarúgó NB I 11. fordulójában. Hornyák Zsolt nem amiatt háborog, hogy a csapata sokáig így is vezetett, az MTK csak a 72. percben egyenlített. Szerinte igazságtalan volt a kiállítás, de még ennél is jobban kiakasztotta, hogy fogalma sem volt, mi a teendő. No nem taktikailag, hanem a sokat kárhoztatott magyarszabály miatt. A felcsúti edző egyenesen Csányi Sándorhoz, az MLSZ elnökétől várt volna felvilágosítást.

Hornyák Zsolt, a Puskás Akadémia edzője kiborult Markgráf Ákos kiállítása miatt. Főleg, mert nem tudja, mit mond a magyar szabály
Hornyák Zsolt, a Puskás Akadémia edzője kiborult Markgráf Ákos kiállítása miatt. Főleg, mert nem tudja, mit mond a magyar szabály (Fotó: Kovács Péter/Nemzeti Sport)

– A kiállítást nem is tudom kommentálni, egyértelműen nem piros lap. A labda kifelé tart az oldalvonal felé, (Markgráf) nem húzta le az ellenfelét, mégis piros lapot adtak, és a VAR-kocsiból is visszajeleztek rá. Ebbe kellene mélyebben belenézni: nem először adnak ilyen piros lapokat, tizenegyeseket. Hétről hétre el vannak hallgatva a hibák, Portugáliába utazik az eltiltott bíró, egyhetes munkát tesznek tönkre ezekkel a döntésekkel – dohogott Hornyák Zsolt, majd terítékre került a magyarszabály.

Telefonos segítség Csányi úrtól, azaz az MLSZ-től

Nem világos ugyanis, mi a szabály, ha egy magyar játékost nem lecserélnek, hanem kiállítanak. 

– Hívtuk az MLSZ-t, nem tudom, hogy Csányi urat vagy egy alattasát – árult el kulisszatitkot Hornyák Zsolt.

Csak hogy értsük a szituációt: a felcsútiak a pályáról kértek telefonos segítséget az MLSZ-től, mi is a teendő. S kapaszkodjanak meg, Hornyák Zsolt állítja, azt a választ kapta, kiállítás esetén is érvényes az adott játékos kilencven perce, tehát nem muszáj helyette magyar fiatalt behozni.

Hornyák Zsolt: Ez nevetséges!

Mindez Hornyák Zsolt előadásában:

– Mondták: a kiállított játékosnak érvényes a kilencven perce. Ezek milyen szabályok? Ki hozta ezeket? Hát aki öt percet játszik, az nem kilencven!

Egy edzőt olyan helyzetbe hoznak, hogy meccs közben kell telefonálgatni, hát ez nevetséges! 

Persze én nem nevetek ezen, mert az edzőkollégák biztosan értik, miről beszélek. Remélem, ez el lesz magyarázva a kluboknak, hihetetlen, hogy mindezt telefonon kell elintézni.

Tényleg nevetséges... Hornyák Zsolt pedig várhatja a következményeket. Hogy „Csányi úr vagy egy alattasa”, jelesül az MLSZ fegyelmi bizottsága megbünteti-e ezért a nyilván sportszerűtlen, a szövetséget rossz színben feltüntető nyilatkozatért.

A futball, az NB I nem bohózat, de köszönjük Hornyák Zsoltnak, jól szórakoztunk...

Az NB I 11. fordulójának eredményei, programja
Szombat
Puskás Akadémia–MTK Budapest 1-1 (1-0), Felcsút, Pancho Aréna. Játékvezető: Csonka B. Gólszerző: Kern (17.), illetve Átrok (72.). Kiállítva: Markgráf (6., Puskás)
Diósgyőr–Paks 2-1 (0-0), Miskolc, DVTK Stadion. Jv.: Berke. Gólszerző: Szaponjics (56.), Acolatse (88.), illetve Papp (90+2.)
Nyíregyháza–Kazincbarcika 19.30 (tv: M4 Sport+)

Vasárnap
Kisvárda–ETO FC 12.45 (tv: M4 Sport)
Debrecen–Újpest 15.00 (tv: M4 Sport)
Ferencváros–Zalaegerszeg 17.30 (tv: M4 Sport)

A bajnokság állása IDE kattintva látható!

Markgráf kiállítása:

